토스뱅크, 추석 연휴에도 24시간 운영

추석 연휴에도 은행 업무 등 상담 가능 및 정상 영업

대면센터 토스뱅크 라운지는 10월 10일부터 방문 가능





토스뱅크는 추석 연휴에도 고객이 언제든 필요한 금융 서비스를 이용할 수 있다고 2일 안내했다. 토스뱅크는 추석 연휴 기간에도 정상 영업을 이어갈 예정이다.

토스뱅크 고객센터는 단순 문의 상담은 물론 금융사기 피해 접수까지 실시간으로 가능해, 명절 연휴에도 고객들이 불편 없이 안심하고 금융 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다.

고객센터는 연휴 기간 내내 24시간 운영된다. 고객은 토스 앱 내 1:1 채팅 상담, 카카오톡, 유선전화를 통해 문의할 수 있으며, 대면 상담이 필요한 경우 토스뱅크 라운지는 10월 10일부터 방문 가능하다.

아울러 토스뱅크는 추석을 앞두고 보이스피싱을 비롯한 금융사기 피해 예방을 당부했다. 특히 추석 전후로는 교통 범칙금 고지, 경조사 알림, 선물 배송 등을 사칭한 사례가 급증하는 만큼 각별한 주의가 필요하다. 등기나 택배 조회, 명절 인사, 경품 당첨, 해외 결제 승인 등을 사칭한 문자 메시지에서 출처가 확인되지 않은 링크는 절대 클릭하지 말아야 하며, 피해 발생 시 즉시 고객센터나 수사기관에 신고해야 한다.

토스뱅크 관계자는 "연휴 동안에도 고객들이 원하는 업무를 불편 없이 해결하고, 금융사기 피해도 즉시 접수할 수 있도록 24시간 고객센터를 운영한다"며 "언제 어디서나 안전하고 편리하게 금융 서비스를 이용하시길 바란다"고 말했다.

한편, 토스뱅크는 추석의 나눔과 풍요의 의미를 담아 10월 2일부터 7일까지 '추석 복주머니 이벤트'를 고객은 최초 참여, 친구 초대, 다른 사람의 링크 참여 등을 통해 복주머니 열기 기회를 얻을 수 있으며, 나누는 만큼 더 큰 혜택을 누릴 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



