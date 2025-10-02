큐브엔터 i-dle(아이들), 5년 만의 일본 앨범 'i-dle' 발매 D-1…현지 활동 본격화

큐브엔터테인먼트(이하 ' 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 14,980 전일대비 70 등락률 -0.47% 거래량 6,181 전일가 15,050 2025.10.02 09:15 기준 관련기사 큐브엔터 아이들 우기, 신곡 'M.O.' 美 포브스도 주목…"자신감·두려움 없는 본성 담아"[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세큐브엔터 i-dle(아이들), 美 LA에인절스 홈경기 역사상 첫 프리게임 공연 전 종목 시세 보기 close ') 걸그룹 i-dle (아이들)이 일본 앨범을 발매하고 본격적인 현지 활동에 나선다고 2일 밝혔다.

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 3일 0시 각종음원사이트를 통해 일본 EP 'i-dle'을 발표한다. 아이들이 리브랜딩 후 처음이자 5년 만에 선보이는 일본 앨범으로 현지에서 아이들의 새로운 시작을 알리는 의미 있는 행보다.

아이들의 일본 EP 'i-dle'에는 타이틀곡 '어떡하지' [どうしよっかな(Where Do We Go)]를 비롯해 '사랑할 수 없었던 세계에 영원히 안녕'(愛せなかった世界へ永遠にじゃあね), 'invincible' 그리고 '퀸카 (Queencard)'와 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전까지 총 5곡이 수록된다.

타이틀곡 '어떡하지'[どうしよっかな (Where Do We Go)]는 소연이 작사, 작곡을 맡았다. 브라스를 비롯한 흥겨운 밴드 구성의 곡으로, 누구나 한 번쯤 겪게 되는 청춘의 고민을 담았다. 곡 제목인 'どうしよっかな', 'Where Do We Go' 등 가사의 후렴구가 매력을 더한다.

아이들은 그동안 앨범 아트워크, 콘셉트 포토에서 Y2K 분위기를 선보여 시선을 사로잡았다. '어떡하지'[どうしよっかな (Where Do We Go)] 뮤직비디오 티저에서는아날로그 감성과 함께 멤버들 각자의 스토리를 전하며 본편의 기대를 높였다. 뮤직비디오는 음원 발매 후 3일 오후 6시에 공개된다.

앞서 아이들은 'SUMMER SONIC 2025' 무대에서 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전 무대를 최초 공개한 후지난달 26일 음원을 발표하며 관심을 받았다. 또한 수록곡 'invincible'은 일본 인기 애니메이션 '베이블레이드 X(BEYBLADE X)' 시즌3의 새 오프닝 테마곡으로 선정돼 화제를 모았다.

아이들은 일본 EP 'i-dle'을 통해 한층깊어진 음악과 다채로운 매력을 선보일 예정이다. 더불어 4일과 5일 사이타마 슈퍼 아레나, 18일과 19일 지라이온 아레나 고베에서 '2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]'을 개최하고, 도쿄와 오사카 등에서 다양한 프로모션을 펼친다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



