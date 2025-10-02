본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

큐브엔터 i-dle(아이들), 5년 만의 일본 앨범 'i-dle' 발매 D-1…현지 활동 본격화

장효원기자

입력2025.10.02 09:02

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
큐브엔터 i-dle(아이들), 5년 만의 일본 앨범 'i-dle' 발매 D-1…현지 활동 본격화
AD
원본보기 아이콘

큐브엔터테인먼트(이하 ' 큐브엔터 ') 걸그룹 i-dle (아이들)이 일본 앨범을 발매하고 본격적인 현지 활동에 나선다고 2일 밝혔다.


아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 오는 3일 0시 각종음원사이트를 통해 일본 EP 'i-dle'을 발표한다. 아이들이 리브랜딩 후 처음이자 5년 만에 선보이는 일본 앨범으로 현지에서 아이들의 새로운 시작을 알리는 의미 있는 행보다.

아이들의 일본 EP 'i-dle'에는 타이틀곡 '어떡하지' [どうしよっかな(Where Do We Go)]를 비롯해 '사랑할 수 없었던 세계에 영원히 안녕'(愛せなかった世界へ永遠にじゃあね), 'invincible' 그리고 '퀸카 (Queencard)'와 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전까지 총 5곡이 수록된다.


타이틀곡 '어떡하지'[どうしよっかな (Where Do We Go)]는 소연이 작사, 작곡을 맡았다. 브라스를 비롯한 흥겨운 밴드 구성의 곡으로, 누구나 한 번쯤 겪게 되는 청춘의 고민을 담았다. 곡 제목인 'どうしよっかな', 'Where Do We Go' 등 가사의 후렴구가 매력을 더한다.


아이들은 그동안 앨범 아트워크, 콘셉트 포토에서 Y2K 분위기를 선보여 시선을 사로잡았다. '어떡하지'[どうしよっかな (Where Do We Go)] 뮤직비디오 티저에서는아날로그 감성과 함께 멤버들 각자의 스토리를 전하며 본편의 기대를 높였다. 뮤직비디오는 음원 발매 후 3일 오후 6시에 공개된다.

앞서 아이들은 'SUMMER SONIC 2025' 무대에서 '나는 아픈 건 딱 질색이니까' 일본어 버전 무대를 최초 공개한 후지난달 26일 음원을 발표하며 관심을 받았다. 또한 수록곡 'invincible'은 일본 인기 애니메이션 '베이블레이드 X(BEYBLADE X)' 시즌3의 새 오프닝 테마곡으로 선정돼 화제를 모았다.


아이들은 일본 EP 'i-dle'을 통해 한층깊어진 음악과 다채로운 매력을 선보일 예정이다. 더불어 4일과 5일 사이타마 슈퍼 아레나, 18일과 19일 지라이온 아레나 고베에서 '2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]'을 개최하고, 도쿄와 오사카 등에서 다양한 프로모션을 펼친다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

"배움 부족, 팬들께 사과" 故 김광석 노래 표절 日 밴드 음원 철회

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기