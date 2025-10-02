본문 바로가기
휴젤 웰라쥬, '하이퍼 PDRN 원데이 키트' 출시

정동훈기자

입력2025.10.02 08:46

HA·PDRN 10% 동결건조 캡슐 및 앰플 구성

휴젤㈜의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 피부 탄력과 광채를 동시에 케어하는 신제품 '하이퍼 PDRN 원데이 키트'를 출시하며 원데이 키트 라인업 강화에 나선다고 2일 밝혔다.


신제품은 순도 100% 히알루론산과 고순도 PDRN 성분 10%를 결합해 동결건조한 고농축 캡슐과 휴젤 독자 성분 'HA-PDRN™'을 담은 앰플로 구성됐다. 사용 직전 동결건조 캡슐과 앰플을 섞어 바르는 방식이라 신선한 성분 그대로 피부에 전달해 피부 개선 효과를 경험할 수 있다.

웰라쥬 하이퍼 PDRN 원데이 키트. 휴젤

웰라쥬 하이퍼 PDRN 원데이 키트. 휴젤

특히 휴젤만의 독자 기술로 개발된 'HA-PDRN™'은 고순도 히알루론산과 PDRN을 결합한 성분으로 실제 피부 임상 전문기관의 인체적용시험 결과, 1회 사용만으로도 피부 속광채 개선과 모공 부위 요철 완화 효과가 확인됐다.

2018년 첫 선을 보인 웰라쥬 원데이 키트는 캡슐 화장품 카테고리를 새롭게 개척하며 빠르게 라인업을 확장해 왔다. 고순도·고농축·고함량 성분을 담은 동결건조 캡슐과 앰플을 혼합해 바르는 간편한 사용 방식은 물론, 캡슐에 별도의 정제수나 방부제를 첨가하지 않아 신선한 성분을 바로 경험할 수 있다는 것이 큰 강점이다.


휴젤 관계자는 "최근 소비자들 사이에서 피부 컨디션 회복, 보습, 탄력, 광채를 동시에 케어할 수 있는 히알루론산과 PDRN 성분에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 신제품은 이 네 가지 고민을 한 번에 해결해 주는 올인원 솔루션으로, 바쁜 일상 속에서도 빠르고 간편하게 피부 컨디션을 끌어올릴 수 있다는 점에서 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 전했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
