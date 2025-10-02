본문 바로가기
대통령실

'노인의 날'…李대통령 "초고령사회, 국가가 울타리 돼 어르신 지키겠다"

임철영기자

입력2025.10.02 08:18

李대통령, 페이스북 메시지 통해 밝혀
"어신신들의 건강과 행복이 중요한 국가적 과제 됐다"
"사회 중심 구성원으로 활발히 참여할 수 있도록 지원" 약속

이재명 대통령이 2일 제29회 노인의 날을 맞아 "우리나라가 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘는 초고령 사회로 진입한 만큼, 어르신들의 건강과 행복이 무엇보다 중요한 국가적 과제가 됐다"면서 국가가 굳건한 울타리가 되겠다고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

이 대통령은 이날 페이스북 메시지를 통해 "격동의 세월 속에서도 우리 사회의 든든한 버팀목이 돼 주신 어르신들의 노고에 경의를 표합니다"라면서 이같이 언급했다.


그러면서 이 대통령은 "어르신들께서 부단히 걸어오신 삶의 궤적들이 모여 오늘의 자랑스러운 대한민국이 존재한다"면서 "우리는 어르신들의 헌신을 기억하며, 그 존엄과 권리를 보호하고, 더불어 살아가는 사회를 구현해야 할 책임이 있다"고 강조했다.

이에 이 대통령은 국가가 울타리가 돼 사회의 중심 구성원으로 활발히 참여할 수 있도록 지원하겠다고 약속했다. 이 대통령은 "이제는 국가가 굳건한 울타리가 되어 어르신들께서 안심하고 활기찬 삶을 누리실 수 있도록 하겠다"면서 "폭넓고 세심한 정책을 마련하고, 어르신들이 사회의 중심 구성원으로서 활발히 참여하실 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 적었다.


이어 이 대통령은 "어려웠던 시절, 서로를 다독이며 한 줌의 희망조차 놓지 않고 살아오신 어르신들을 기억한다"면서 "오래도록 건강하시고 행복하시길 온 마음으로 기원한다"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

