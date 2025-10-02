롯데百, 막바지 추석 선물세트 '바로 픽업' 운영…최대 20% 할인

4일까지 약 100여개 품목 판매

5만원 이하부터 20만원대까지 금액대별 구성

사은 프로모션도 제공

롯데백화점은 추석 연휴 직전 명절 선물세트 구매 수요를 고려해 바로 픽업 상품과 사은 행사를 마련했다고 2일 밝혔다.

롯데백화점 본점 지하 1층에서 모델이 바로 픽업 상품을 소개하고 있다. 롯데백화점 제공

오는 4일까지 5만원 이하 선물세트부터 20만원 이상 프리미엄 상품까지 약 100여개 품목을 최대 20% 할인 판매할 예정이다. 5만원 이하로는 와인, 디저트 등 미식, 라이프스타일 선물세트를 선보인다. 대표 상품으로는 국내 최대 블라인드 콘테스트인 '더 블라인드'에서 수상한 와인인 '리버 테라스 소비뇽 블랑' 3만원, 전통병과를 트렌디하게 풀어낸 가치서울의 시그니처 제품 '흑실 곶감정과떡 고시 8구 세트' 4만 3000원, 연남동 1994서울의 시그니처 약과 세트인 '수제 약과 선물세트' 4만 6000원 등 40여개 품목을 엄선해 준비했다.

명절 스테디셀러인 한우, 굴비 등 신선 선물세트는 최대 20% 할인 판매한다. 수산 대표 선물 세트인 영광 굴비 '월(1.2㎏)' 20만원, 등심·불고기·국거리로 구성된 '행복 한우(1.2㎏)' 15만6000원, 프리미엄 잣, 호두로 구성된 '잣호두세트 진' 20만원 등을 정상가 대비 합리적인 가격에 만날 수 있다. 명절에 온 가족이 함께 모여 즐길 수 있는 청과 선물세트는 '실속 사과·배·샤인·애플망고' 10만원, '에센셜 사과·배·샤인' 8만5000원 등 10만원 이하의 실속형 구성을 강화했다.

이 밖에 1+등급의 등심, 채끝 부채살이 포함된 '특선 한우 로스' 세트(1.6㎏) 31만6000원, 상위 1% 이상의 피나무꿀을 바탕으로 5가지 벌꿀을 블렌딩해 도자기에 담아낸 '안상규벌꿀 밀화' 38만9000원, 귀한 소재인 침향을 정관장만의 기술로 깊고 진하게 다려낸 '기;다림 침향액' 38만원 등 프리미엄 선물세트도 만나볼 수 있다.

식품 선물세트 합산으로 20만원 이상 구매 시 5% 상당의 롯데상품권을 증정하고, 건강 상품군 일부 브랜드에서 20만원·40만원 이상 구매 시 10% 상당의 롯데 상품권을 제공하는 등 프로모션도 준비했다.

최형모 롯데백화점 푸드부문장은 "올 추석 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있는 선물세트의 열기를 막바지까지 이어가기 위해 프로모션을 강화하는 등 혜택을 극대화했다"며 "상품군별로 엄선한 바로 픽업 상품으로 고민을 줄이고 만족도는 높은 명절 선물을 준비하시길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자



