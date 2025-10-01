본문 바로가기
동아소방, 산호동에 추석 라면 100박스 기탁 … 통 큰 나눔 실천

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.01 16:44

매년 명절 등에 라면 기탁, 경로잔치 후원 등

경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 1일 동아소방에서 추석 명절을 맞아 관내 어려운 이웃에게 전달해 달라며 320만원 상당의 라면(40개입) 100박스를 기탁했다고 밝혔다

동아소방 추석 라면 기탁.

동아소방 추석 라면 기탁.

황형태 대표는 "명절 연휴가 더 힘든 시기일 수도 있는 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되시기를 바라는 맘으로 라면을 기탁하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 나눔 활동을 통해 지역사회에 도움이 되고 싶다"고 전했다


윤호정 산호동장은 "명절 때 마다 잊지 않고 이웃 나눔 온정을 베풀어 주신 황형태 대표님께 감사드린다"며 "기탁자의 소중한 마음을 담아 어려운 가정에 잘 전달하겠다"고 감사의 뜻을 전했다

소방공사 전문기업인 동아소방은 명절 지역 소외계층 지원 물품 기탁뿐만 아니라 산호동 복지패밀리봉사회와 연계하여 어르신 보양식 대접, 밑반찬 지원 등을 통해 지역사회 따뜻한 나눔을 실천해 오고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
