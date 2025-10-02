경찰, 인터폴 아시아 위원회 초대위원 선출

경찰청은 국제공조담당관인 박재석 총경이 인터폴 아시아 위원회 위원으로 당선됐다고 2일 밝혔다.

인터폴 아시아 위원회는 아시아 지역 인터폴 회원국(53개국)의 정책 수립·집행에 대한 논의 촉진과 집행 이행에 대한 자문 역할을 수행하기 위해 최초로 설립됐다. 위원회는 총 8명으로 구성되며, 초대위원은 4년(4명)·2년(4명) 임기로 각각 선출된다.

박 총경은 "초국경범죄 대응을 위한 지속 가능한 투자 확대, 회원국 역량 균질화, 아시아 지역 특성화 지원 강화, 인터폴 내 아시아 지역 영향력 확대 등 4대 공약을 중심으로 활동하겠다"고 강조했다.

이번 선출을 계기로 우리나라 경찰은 동남아 사기단지, 국외 도피사범 대응 등 역내 주요 치안 현안을 인터폴 차원의 의제로 공식화하고 국제적 치안 영향력을 확대해 나갈 방침이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



