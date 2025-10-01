임신·출산·육아 통합플랫폼 '전남아이톡' 문 열어

국가·시군 기관별 정보 한눈에

전남도 지원사업 신청도 가능

통합플랫폼 전남아이톡 메인 화면 캡쳐. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도가 임신·출산·육아 통합플랫폼인 '전남아이톡' 개발을 마무리하고 1일 오픈했다고 밝혔다.

전남도는 그간 분산됐던 국가, 도, 시군 기관별 임신·출산·육아 지원사업의 정보를 한 곳에 모아 제공하고, 도 지원사업은 직접 방문할 필요없이 온라인에서 신청가능하도록 통합플랫폼 개발에 힘써왔다.

'전남아이톡'에선 300여 개가 넘는 국가, 도, 시군 기관별 임신·출산·육아 지원사업 정보를 확인할 수 있고, 난임부부 원거리 이동 지원 등 8개의 도 지원사업을 신청할 수 있다. 11월에는 강진군 공공산후조리원 예약 및 공공산후조리원 감면료 지원 신청이 가능하도록 확대될 예정이다.

내년에는 전남 도내 모든 공공산후조리원 예약 시스템과 시군 자체 지원사업 신청기능까지 구축하는 등 플랫폼 고도화에 힘쓴다는 게 전남도의 계획이다.

전남도는 개발을 진행하는 동안 시군 담당자들과 간담회를 여러차례 개최해 현장 의견을 청취하는 등 사용자 불편을 최소화하고 더 나은 서비스 구현을 위해 노력했다.

'전남아이톡'은 인터넷 포털에서 '전남아이톡'을 검색하거나 운영서버에 직접 접속해 서비스를 이용할 수 있다. 모바일앱에도 다운 받아 확인할 수 있다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "현재 시행 중인 다양한 임신·출산·육아 지원사업의 정보를 모아 한곳에 제공하는 통합플랫폼을 구축해 사용자의 정보 접근성과 편의성을 높이고자 했다"며 "통합플랫폼을 통해 앞으로 더 많은 도민들이 편리하게 서비스를 제공받을 수 있도록 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>