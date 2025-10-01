본문 바로가기
온코닉테라퓨틱스, 셀트리온 공동연구 항암신약 '네수파립' 임상 2상 IND 신청

정동훈기자

입력2025.10.01 15:06

유럽 처방 1위 베바시주맙 계열 항암제와 병용

온코닉테라퓨틱스가 글로벌 난소암 치료 패러다임을 바꿀 병용요법 임상에 시동을 걸었다.


온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중저해 합성치사 항암신약 후보물질 '네수파립(Nesuparib)'과 셀트리온의 항암제 바이오시밀러 '베그젤마®(성분명 베바시주맙)' 병용요법에 대한 국내 임상 2상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 1일 밝혔다.

온코닉테라퓨틱스, 셀트리온 공동연구 항암신약 '네수파립' 임상 2상 IND 신청
이번 임상 2상은 기존 난소암 표준 유지요법인 PARP단독저해 항암제 사용 후 백금치료가 마지막 치료제가 되는 상황에서 네수파립과 베그젤마 병용을 통해 재유지요법이라는 기존에 없던 치료 기회를 새롭게 창출함으로써 난소암분야의 높은 미충족 의료수요 해결에 도전하는 것으로 그 의미가 크다.

온코닉테라퓨틱스는 이번 임상 2상을 통해 네수파립과 셀트리온의 베그젤마®와의 병용 투여 신규 재유지요법의 안전성, 내약성, 항종양 효과를 종합적으로 검증하는 데 초점을 맞췄다.


네수파립은 암세포의 DNA 손상 복구를 담당하는 PARP(Poly ADP-ribose polymerase)와 암 성장·증식에 관여하는 탄키라제(Tankyrase)를 동시에 저해하는 차별화된 이중저해 기전의 차세대 합성치사 항암신약 후보물질이다.


현재 온코닉테라퓨틱스는 췌장암, 위암, 자궁내막암, 난소암 등 기존 치료제가 제한적인 고형암 적응증을 대상으로 임상 시험을 진행 또는 준비 중이다. 특히 최근 식약처로부터 임상 1b의 안전성 및 항종양 효과 등을 기반으로 진행성/전이성 췌장암 1차 치료제에 대한 임상 2상 진입을 승인받아 새로운 췌장암 1차 치료제의 등장에 대한 기대감이 높아진 상황이다.

셀트리온의 베그젤마®는 혈관내피세포성장인자(VEGF) 신호를 차단해 종양 혈관 생성을 억제하는 항체 바이오시밀러로, 유럽에서 베바시주맙 계열 처방 1위를 기록하고 글로벌 주요 규제기관의 허가를 받은 제품이다. 이번 병용 임상은 두 파이프라인의 시너지를 극대화해 난소암에서 PARP 저해제 사용 후 재유지요법 분야를 새롭게 창출함으로써 차세대 치료 패러다임을 제시할 것으로 기대된다.


온코닉테라퓨틱스 관계자는 "이번 IND 신청으로 네수파립은 베그젤마와의 전략적 협업을 통해 글로벌 난소암 시장에서 혁신 항암신약으로서의 새로운 가치를 만들고, 난치성 암 환자들에게 실질적인 생존 혜택을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

