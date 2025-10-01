본문 바로가기
가평군-대진대학교, 상생발전 위한 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.10.01 13:04

경기 가평군과 대진대학교는 지난 30일 양 기관의 상호 협력과 지역발전을 위한 업무협약을 체결했다.

가평군과 대진대학교가 지난 30일 양 기관의 상호 협력과 지역발전을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 가평군 제공

가평군과 대진대학교가 지난 30일 양 기관의 상호 협력과 지역발전을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 가평군 제공

이날 협약식에는 서태원 가평군수를 비롯한 간부 공무원과 대진대학교 장석환 총장 및 부총장, 산학협력단장, 입학홍보처장, 탄소중립지원센터 교수 등 20여 명이 참석해 자리를 빛냈다.


협약기간은 2025년 9월 30일부터 2027년 9월 29일까지 2년이며, 별도의 해지 의사표시가 없을 경우 자동으로 연장된다.

주요 협약내용은 △가평군 발전을 위한 공공정책 개발 자문 △가평군 현안사항에 대한 공동연구 △문화·관광 자원 및 축제 프로그램 개발 자문 △주민 및 공직자 역량강화를 위한 교육지원사업 추진 △대학과 지역의 경쟁력 확보를 위한 상호 협력 등이다.


서태원 군수는 "대진대학교와의 긴밀한 협력을 통해 군민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다"며 "양 기관이 상생발전의 든든한 동반자로 함께 성장할 수 있도록 아낌없는 지원과 노력을 다하겠다"고 밝혔다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
