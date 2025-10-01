신한은행 '땡겨요', 연말까지 매일 5000원 즉시 할인

2회 주문시 1만원 → 매일 5000원 할인으로

신한은행이 운영하는 배달앱 '땡겨요'가 1일부터 연말까지 '매일 5000원 즉시 할인' 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 7월 시작된 '땡겨요 만렙! 1만원 무한 보상' 이벤트를 개편한 것으로, 농림축산식품부의 '공공배달앱 소비쿠폰 지원사업' 기준 완화에 따라 마련됐다.

기존에는 2만원 이상 '2회 주문 시 1만원' 할인쿠폰을 제공했으나, 이번 개편으로 2만원 이상 주문 시 '1일 1회 5000원' 할인쿠폰이 지급된다.

이번 이벤트는 예산 소진 시까지 선착순으로 제공되며, '땡겨요'앱은 물론 신한SOL뱅크, 신한 슈퍼SOL, 신한 SOL페이, 헤이영캠퍼스, 서울Pay+에서 주문할 때도 동일하게 적용된다.

신한은행 관계자는 "주문 횟수가 많을수록 할인 효과가 커지고 지역사랑상품권과 온누리상품권 중복 적용이 가능해져 소비자 혜택이 한층 강화될 전망"이라며 "앞으로도 고객과 소상공인이 함께 성장하는 공공배달 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



