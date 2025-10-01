본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

배민, 소화물 배송대행 서비스 사업자 인증 4년 연속 획득

김철현기자

입력2025.10.01 09:43

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우아한청년들, 안전한 이륜차 배달환경 조성 기여
소화물인증 1호 기업 선정 이후 매년 취득

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 국토교통부 '소화물 배송대행서비스 사업자 인증'을 4년 연속 취득했다고 1일 밝혔다. 국토교통부가 2021년 제정한 소화물배송대행서비스사업자 인증제도는 안전하고 편리한 소화물(작은 화물) 배송대행 서비스를 제공하는 업체에 사업자인증을 부여하는 제도다. 우아한청년들은 2022년 7월 업계 1호 인증기업으로 등록된 이후 올해도 취득하며 4년 연속 인증기업으로 선정됐다.


배민, 소화물 배송대행 서비스 사업자 인증 4년 연속 획득
AD
원본보기 아이콘

국토부는 소화물 인증심사 시 한국교통연구원과 각 분야 전문가들이 안전교육, 보험정책, 서비스 안정성 등을 검토한 다음 국토부, 민간전문가로 구성된 인증위원회를 통해 최종적으로 우수기업을 결정한다. 우아한청년들은 안전교육 전문 인프라 하남 배민라이더스쿨 확대 운영, 라이더 안전교육 프로그램 고도화, 정부 협업 안전캠페인 추진, 라이더 안전만을 위한 전문가 거버넌스 '라이더 안전경영위원회' 출범 등으로 업계 안전을 선도한 점이 높게 평가받았다.

우아한청년들 관계자는 "기업의 최우선 가치인 라이더 안전을 위해 다양한 노력을 기울인 결과, 소화물 인증기업 1호에 이어 4년 연속 인증을 취득했다"며 "동반성장 파트너인 배달의민족 라이더의 안전한 배달환경은 물론 국내 배달업계의 건강한 발전을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

백악관 "트럼프, 北 김정은과 조건 없는 대화 의사"

새로운 이슈 보기