전남도, 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 신청

전라남도는 산업통상자원부에 광양시를 산업위기 선제대응지역으로 지정해 줄 것을 공식 신청했다고 밝혔다.

이번 지정 신청은 광양시의 철강산업 편중으로 인한 지역경제 위기에 선제적으로 대응하고, 정부 차원의 체계적인 지원을 이끌어내기 위한 조치다.

광양국가산단은 철강산업이 생산의 88.5%, 수출의 97.6%를 차지하는 극단적인 산업 편중 구조를 가지고 있다. 이에 최근 2년간 글로벌 공급과잉, 중국산 저가재 수입 증가, 내수 부진 등이 겹치며 철강 매출과 생산이 큰 폭으로 하락하고, 지역경제 전반에 위기감이 확산되고 있는 실정이다.

실제 2025년 2분기 기준 광양국가산단 1차 금속산업 생산액은 2024년 대비 9.43%, 2023년 대비 7.45% 감소했다. 포스코 광양제철소 역시 주요 제품 매출이 모두 감소했으며, 지역 내 협력 중소기업들의 매출·생산·영업이익도 동반 하락한 것으로 나타났다.

청년층 인구 유출, 상권 침체, 신규채용 감소 등 지역사회 전반의 위축도 빠르게 진행 중이다. 광양읍 주요 상권 공실률은 17.2%로, 전국 평균 10.2%를 크게 상회하고 있다.

전남도는 이번 지정 신청과 함께 2026년부터 2030년까지 5년간 총 3천871억 원 규모의 지역 맞춤형 지원사업을 발굴해 정부에 건의했다. 주요 사업으로는 ▲철강 R&D 및 제조혁신 기술개발 ▲고용안정 및 인력양성 지원 ▲중소·중견기업 금융지원 ▲지역사랑상품권 발행 및 지역상권 활성화 사업 ▲노후산단 재생 및 AX지원센터 구축 등이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "철강산업은 국가 기간산업인 만큼 광양시의 위기는 곧 국가 경쟁력의 위기"라며 "정부의 선제적 개입과 지원이 절실한 시점"이라고 강조했다. 이어 "전남도는 지역산업 회복과 미래 경쟁력 확보를 위해 모든 행정 역량을 총동원하겠다"고 밝혔다.

산업위기 선제대응지역 지정 여부는 이달께 산업부 현지실사, 11월 중 산업위기대응심의위원회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.





