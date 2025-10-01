본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성생명, 지에이코리아와 소비자보호 위해 맞손

최동현기자

입력2025.10.01 08:45

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성생명이 1일 서울 서초구에 위치한 본사에서 지에이코리아와 금융소비자보호 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


삼성생명의 이번 협약은 지난 7월 말 글로벌금융판매와의 업무협약 이후 금융소비자 보호를 위한 2번째 행보다. 2009년에 설립된 지에이코리아는 약 1만7000여명의 설계사가 활동하고 있는 법인보험대리점(GA)이다.

이번 업무협약은 양사가 금융소비자보호의 중요성을 공감하며 보험사와 GA의 내부통제 체계 구축을 위해 마련됐다.


이날 협약식은 박해관 삼성생명 전략영업본부장, 변광식 지에이코리아 대표이사 등이 참석한 가운데 진행됐다.


삼성생명과 지에이코리아는 향후 각 사의 비 재정적 장점을 바탕으로 ▲위·수탁 업무 관련 Risk 감소를 위한 내부통제 및 자율점검 업무 ▲금융소비자보호를 위한 민원처리 및 예방활동 업무 ▲개인정보보호 및 관리 업무 등에 상호 협력할 예정이다. 그 외 양사가 금융소비자보호를 위해 필요하다고 합의하는 업무에 대해서도 적극 협력하기로 했다.

삼성생명 관계자는 "보험 영업 현장에서 금융소비자보호 문화를 확립해 나가는 것은 가장 중요한 가치"라며 "이를 위해 앞으로도 GA업계와 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.


서울 서초구에 위치한 삼성생명 사옥. 삼성생명

서울 서초구에 위치한 삼성생명 사옥. 삼성생명

AD
원본보기 아이콘




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…추석 연휴에 치솟은 숙박료 "1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

인생 사진 찍어주려다 '스르륵'…5588m 산 정상서 안전로프 푼 中 남성 결국

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

공매도 재미 못 본 동학개미, 코스피선 17조 쏟아냈다

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기