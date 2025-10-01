삼성생명, 지에이코리아와 소비자보호 위해 맞손

삼성생명이 1일 서울 서초구에 위치한 본사에서 지에이코리아와 금융소비자보호 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

삼성생명의 이번 협약은 지난 7월 말 글로벌금융판매와의 업무협약 이후 금융소비자 보호를 위한 2번째 행보다. 2009년에 설립된 지에이코리아는 약 1만7000여명의 설계사가 활동하고 있는 법인보험대리점(GA)이다.

이번 업무협약은 양사가 금융소비자보호의 중요성을 공감하며 보험사와 GA의 내부통제 체계 구축을 위해 마련됐다.

이날 협약식은 박해관 삼성생명 전략영업본부장, 변광식 지에이코리아 대표이사 등이 참석한 가운데 진행됐다.

삼성생명과 지에이코리아는 향후 각 사의 비 재정적 장점을 바탕으로 ▲위·수탁 업무 관련 Risk 감소를 위한 내부통제 및 자율점검 업무 ▲금융소비자보호를 위한 민원처리 및 예방활동 업무 ▲개인정보보호 및 관리 업무 등에 상호 협력할 예정이다. 그 외 양사가 금융소비자보호를 위해 필요하다고 합의하는 업무에 대해서도 적극 협력하기로 했다.

삼성생명 관계자는 "보험 영업 현장에서 금융소비자보호 문화를 확립해 나가는 것은 가장 중요한 가치"라며 "이를 위해 앞으로도 GA업계와 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

서울 서초구에 위치한 삼성생명 사옥. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>