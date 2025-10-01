부산지방보훈청, 10월 ‘이달의 현충시설’ 선정

기장군 신기솔밭공원 내 '무공수훈자전공비'

부산지방보훈청(청장 이남일)은 시민들의 현충시설에 대한 관심을 높이고 생활 속 보훈문화 확산을 위해 매월 '이달의 현충시설'을 선정·홍보하고 있다.

올래 10월 '이달의 현충시설'로 기장군 장안읍 신기솔밭공원에 위치한 '무공수훈자전공비'가 선정됐다.

이 전공비는 6·25전쟁 당시 조국과 민족을 위해 헌신하며 자유민주주의를 수호한 기장군 무공수훈자들의 숭고한 위훈과 충정을 기리기 위해, 무공수훈자회 기장군지회에서 2001년 5월 25일 건립한 것이다.

부산지방보훈청 관계자는 "현충시설은 우리 주변에서 국가를 위해 희생·헌신하신 분들을 기억하고 예우하는 소중한 공간"이라며 "현충시설 홍보를 통해 보훈문화가 일상 속에 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



