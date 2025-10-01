본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산지방보훈청, 10월 ‘이달의 현충시설’ 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.01 08:00

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기장군 신기솔밭공원 내 '무공수훈자전공비'

부산지방보훈청(청장 이남일)은 시민들의 현충시설에 대한 관심을 높이고 생활 속 보훈문화 확산을 위해 매월 '이달의 현충시설'을 선정·홍보하고 있다.


올래 10월 '이달의 현충시설'로 기장군 장안읍 신기솔밭공원에 위치한 '무공수훈자전공비'가 선정됐다.

부산지방보훈청, 10월 ‘이달의 현충시설’ 선정
AD
원본보기 아이콘

이 전공비는 6·25전쟁 당시 조국과 민족을 위해 헌신하며 자유민주주의를 수호한 기장군 무공수훈자들의 숭고한 위훈과 충정을 기리기 위해, 무공수훈자회 기장군지회에서 2001년 5월 25일 건립한 것이다.

부산지방보훈청 관계자는 "현충시설은 우리 주변에서 국가를 위해 희생·헌신하신 분들을 기억하고 예우하는 소중한 공간"이라며 "현충시설 홍보를 통해 보훈문화가 일상 속에 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기