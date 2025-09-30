본문 바로가기
파주시, '파랑아 헌 집 줄게 새 집(家) 다오'사업 성공적으로 완료

이종구기자

입력2025.09.30 21:30

주거취약계층 47가구에 생활 맞춤형 주거환경 개선 지원
사회적기업 4곳, 4300만원 상당 기부로 따뜻한 지역사회 실현

경기 파주시는 취약계층의 주거환경을 개선하기 위해 추진한 '파랑아 헌 집 줄게 새 집(家) 다오' 사업을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

김경일 파주시장이 취약계층의 주거환경을 개선하기 위해 추진한 '파랑아 헌 집 줄게 새 집(家) 다오' 사업을 실시하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 취약계층의 주거환경을 개선하기 위해 추진한 '파랑아 헌 집 줄게 새 집(家) 다오' 사업을 실시하고 있다. 파주시 제공

이번 사업은 파주시가 관내 사회적기업들과 협력해 추진한 민·관 협력형 주거환경 개선사업으로 중위소득 120% 이하의 고령자, 장애인, 한부모 가정 등 주거취약계층 47가구를 대상으로 생활에 꼭 필요한 주거 편의시설을 지원했다.


발광다이오드(LED) 조명 교체, 신발장 설치, 냉난방기 및 세탁기 청소 등 실질적인 주거환경 개선이 이뤄졌으며, 지원 물품과 서비스는 총 4300만원 상당으로, 미고파주사회적협동조합, ㈜삼오전자, 에코메이커스㈜, 행복한우리집수리 협동조합 등 4개의 사회적기업이 뜻을 모아 기부에 참여했다.

본 사업은 사회적경제 주체들과의 지속적인 협업을 바탕으로 단순한 주거 개보수를 넘어 생활 중심형 주거복지 서비스로 평가받고 있으며, 이러한 성과를 인정받아 상반기 협업 우수사례에도 선정되는 쾌거를 이루었다.

LED 조명 교체 전 후의 모습. 파주시 제공

LED 조명 교체 전 후의 모습. 파주시 제공

배성진 주택과장은 "이번 사업은 시민의 삶에 실제 도움이 되는 주거복지의 좋은 사례"라며 "앞으로도 사회적기업과 같은 민간 자원을 적극 연계해 지역 내 주거취약계층의 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
