광주 서구(구청장 김이강)는 30일 치평동에서 '구청장과 함께하는 골목 집무실'을 운영하며 골목형 상점가 현장 점검 및 상인들의 의견을 청취했다. 광주 서구 제공
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 김이강 광주 서구청장, '골목 집무실' 운영
2025년 09월 30일(화)
광주 서구(구청장 김이강)는 30일 치평동에서 '구청장과 함께하는 골목 집무실'을 운영하며 골목형 상점가 현장 점검 및 상인들의 의견을 청취했다. 광주 서구 제공
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기차에서 많이 봤는데"…'440만원' 프라다 신상백에 인도인들 반응
후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다
"나도 먹을래" 줄 서더니…100초 만에 '완판'된 케데헌 패키지
中 신라호텔 노쇼에 "李 대통령 '호텔경제학'인가"…국힘 의원들 맹폭
"밤 10시부터 오전 6시까지 못 움직여"…'특별한 처벌' 내린 싱가포르 법원
'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"
유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니
"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다
물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"
대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"