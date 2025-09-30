본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

내가 만든 송편이예요… 경남정보대, 외국인 유학생 '사랑의 송편 만들기'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.30 15:37

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 맞아 50여명 참여, 명절 체험

외국인 유학생이 빚은 송편 맛은 어떨까요?


경남정보대학교는 추석을 앞두고 지난 26일 외국인 유학생들과 함께 사랑의 송편 만들기 행사를 개최했다고 30일 알렸다.

경남정보대에서 추석맞이 유학생 송편 만들기 행사가 열리고 있다.

경남정보대에서 추석맞이 유학생 송편 만들기 행사가 열리고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 추석 연휴 동안 고향을 찾지 못하고 기숙사에서 지내야 하는 유학생들을 위해 마련된 자리다. 한국 전통문화를 체험하며 따뜻한 명절 분위기를 나누는 기회였다.

호텔외식조리학과 실습실에서 진행된 행사에 김태상 총장을 비롯해 호텔외식조리학과 정숙희 학과장과 재학생, 베트남·몽골 등 다양한 국가 출신 유학생 50여명이 함께했다. 참가자들은 반죽 준비부터 송편 빚기, 찌기, 식히기까지 전 과정을 직접 체험하며 추석 대표 음식인 송편의 전통을 배우고 나눴다.


행사에 참석한 몽골 출신 유학생 수흐바타르 투굴두르 씨는 "한국 명절인 추석 문화에 대해 이해하는 좋은 기회가 됐다"며 "학교에서 여러 체험을 할 수 있어 적응에 큰 도움이 된다"고 말했다.


김홍길 국제교류처장은 "외국인 유학생들이 학업뿐 아니라 우리나라 전통문화를 이해하고 고국에 대한 그리움을 달래도록 행사를 준비했다"며 "유학생들이 학교와 지역사회에 잘 적응하고 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원을 하겠다"고 힘줬다.

내가 만든 송편이예요… 경남정보대, 외국인 유학생 '사랑의 송편 만들기' 원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기