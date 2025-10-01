금감원, 수능 친 고3 학생 연말까지 금융교육

1일부터 연말까지 접수

11월14일부터 연말까지 교육

금융감독원은 대학수학능력시험 직후인 다음 달 14일부터 연말까지 수능을 친 고등학교 3학년 학생을 대상으로 금융교육을 시행한다고 1일 밝혔다.

서울 영등포구 여의도 금융감독원 본원. 금감원 AD 원본보기 아이콘

신청은 이날부터 연말까지 받는다. 금감원 'e-금융교육센터' 홈페이지에서 신청하면 된다. 교육은 수능 다음 날부터 연말까지 한다.

사회 진출 전에 알아두면 유익한 신용관리, 금융사기 예방, 재무관리 방법, 사회초년생 금융꿀팁을 가르친다.

금감원은 2019년부터 수능을 마친 고3 학생에게 금융교육을 시행 중이다. '1사1교 금융교육' 참여 금융회사를 중심으로 대면, 실시간 비대면, 동영상 교육 방식으로 운영하고 있다.

지난해에는 전국 851개 고등학교에서 수능 이후 고3 금융교육을 시행했다. 이는 전년(527개고)보다 61.5% 늘어난 수치다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>