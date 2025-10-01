본문 바로가기
초등학교 인근서 담배 불법 제조·판매…20대 업주 검거

변선진기자

입력2025.10.01 07:09

시계아이콘00분 37초 소요
서울의 한 초등학교 인근에서 4년간 불법으로 담배를 제조·판매한 업주가 경찰에 붙잡혔다.

초등학교 인근서 담배 불법 제조·판매…20대 업주 검거
서울경찰청 기동순찰대는 1일 담배사업법 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.


경찰에 따르면 A씨는 4년간 서울 강서구의 한 초등학교 인근에 무허가 담배 제조시설을 차린 뒤 온라인을 통해 불법 제조한 담배를 판매한 혐의를 받는다.

A씨는 온라인 쇼핑몰에 '○○○ 수제담배' 상호로 등록한 후 "택배 가능", "서비스 팍팍 드린다" 등 문구를 내걸고 홍보한 것으로 조사됐다. 구매자에게 1보루당 2만5000원을 받은 것으로 파악됐다.


경찰은 지난 9월 등·하굣길 안전 확보를 위해 학교 주변 순찰을 강화하던 중 '학교 근처에 담배 가게가 있어 아이들의 건강이 걱정된다'는 학부모 말을 듣고 수사에 착수했다.


경찰은 초등학교로부터 약 90m 떨어진 해당 업체 주변에서 담배 냄새가 심하게 나고, 기계음이 계속 들리는 점을 수상히 여겨 9일간 주변 CCTV 분석 및 잠복 끝에 해당 가게 안에서 담배를 제조·포장하는 장면을 포착했다. 현장에서는 담배제조기, 담뱃잎 16㎏, 완성된 담배 200보루(500만원 상당)가 발견됐다.

경찰 관계자는 "어린이 안전을 위협하는 유해 환경에 대해서는 지속적으로 점검과 단속을 이어가겠다"며 "담배제조업 허가 없이 담배를 제조·판매할 경우 담배사업법 위반으로 강력히 처벌될 수 있다"고 강조했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
