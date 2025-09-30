본문 바로가기
완주군, 의료 공백 최소화…'응급진료체계' 가동

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.30 14:53

공공보건의료기관·병의원·약국 등 80곳 운영

전북 완주군이 추석 연휴기간(10월 3~9일) 군민들이 건강하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 응급진료체계를 가동한다.


군은 연휴 동안 공공보건의료기관 13개소, 문 여는 병·의원 38개소, 약국 29개소를 운영해 응급 상황에 신속하게 대응할 계획이라고 30일 밝혔다.

완주군 청사 전경.완주군 제공

완주군 청사 전경.완주군 제공

연휴 기간 문 여는 병·의원 및 약국에 대한 정보는 ▲129(보건복지콜센터) ▲119(구급상황관리센터) ▲응급의료포털▲응급똑똑앱 ▲완주군 홈페이지▲완주군보건소 상황실 통해서 확인할 수 있다.

특히 완주군 보건소는 연휴 기간 비상진료대책 상황실을 설치·운영해 진료 가능한 의료기관과 약국 안내는 물론, 의료기관 진료체계 유지와 점검을 통해 군민들이 의료서비스를 이용하는 데 불편이 없도록 지원할 방침이다.


의료기관과 약국을 방문하기 어려운 심야시간대에는 공공야간·심야약국(운영시간 오후 9시~자정)인 고산면 소재 남문약국, 삼례읍 소재 세화약국을 이용하거나 안전상비의약품판매업소로 신고된 24시간 운영 편의점에서 해열 진통제, 감기약, 소화제 등의 안전상비의약품을 구입할 수 있다.


유미숙 보건소장은 "집 근처 병·의원, 약국 이용 시 129, 119로 미리 확인해 두시기를 바란다"며 "연휴에도 군민들이 의료 이용에 불편함이 없도록 보건소 등 공공보건의료기관, 문 여는 병·의원, 약국 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
