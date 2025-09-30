본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정 많고 잘 웃던 40대 가장, 3명에 새 삶 주고 하늘로

이경호기자

입력2025.09.30 14:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
뇌사 상태서 장기를 기증하고 하늘로 간 기증자 박성철씨. 한국장기조직기증원

뇌사 상태서 장기를 기증하고 하늘로 간 기증자 박성철씨. 한국장기조직기증원

AD
원본보기 아이콘

회의 도중 쓰러져 뇌사 상태가 된 40대 가장이 삶의 마지막에 장기를 나눠 3명을 살렸다.


30일 한국장기조직기증원에 따르면 박성철씨(46)는 7월 17일 한림대학교 성심병원에서 간과 양쪽 신장을 기증해 3명에 새 삶을 주고 떠났다.

앞서 박 씨는 같은 달 11일 회사에서 회의 중 정신을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐지만, 끝내 가족 품으로 돌아가지 못했다. 박 씨의 가족들은 그가 어디선가 살아 숨쉬기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.


유족에 따르면 서울에서 2남 1녀 중 장남으로 태어난 박 씨는 정이 많고 잘 웃는 성격으로, 주변 사람들에게 늘 자상하고 따뜻한 사람이었다. 졸업 후 자동차 도장 업무를 배워 25년간 자동차 서비스센터에서 도장 일을 했고, 자연을 좋아해서 주말이면 가족과 함께 산책과 등산을 즐겼다고 한다.


박 씨의 아내 김효은 씨는 아직 어려 죽음을 알지 못하는 4살 딸에게 "아빠는 별이 됐다"고 해뒀다. 김 씨는 "인사 한번 못하고 헤어진 것이 너무 슬프고 아직도 실감이 나지 않아. 다음 세상에서는 다시 만나서 오랜 시간 행복하고 건강하게 지내자. 하늘에서 잘 지내고 건강해. 우리 꼭 다시 만날 것 같아. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'日자민당 총재 선거 열전

대한항공 "아시아나 마일리지10년간 유지…탑승 1대1 전환"

새로운 이슈 보기