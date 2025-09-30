본문 바로가기
美뉴욕 네트워크 다지는 KIC…'뉴욕 금융인 포럼' 개최

이민우기자

입력2025.09.30 10:19

韓금융인과 美 금융기관 교류 주선

국부펀드 한국투자공사(KIC)가 미국 뉴욕에서 우리나라 금융인 및 현지 투자자와 함께 글로벌 대체투자 시장에서 투자기관과 운용사 간 네트워크 강화 방안을 논의했다.


30일 한국투자공사는 뉴욕지사 주관으로 지난 29일(현지 시간) 뉴욕 코리아 소사이어티에서 제24차 '뉴욕 금융인 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 주 뉴욕 총영사관 부총영사(재경관)를 포함해 정부, 공공 투자기관, 증권사·은행·보험사 등 국내외 금융기관 투자 담당자 약 90명이 참석했다.


행사 패널 토론에는 사모펀드 오닥스의 영 리 대표, 마이클 최 찰스뱅크 대표, 제프리 장 뉴욕대(NYU) 투자부문 전무, 박찬웅 국민연금 미주 사모투자팀장이 참석했다.


이들은 상대 기관의 투자집행 상황에 대한 이해, 지속적인 접촉 기회 확보 등이 투자자와 운용사 간 관계를 강화하는 핵심 요소라고 강조했다. 특히 시장 불확실성이 커지는 환경에서는 빠르고 솔직한 의사소통이 중요하다고 의견을 모았다.

패널 토론 이후 네트워킹 세션에서는 뉴욕에 진출한 한국 금융인과 현지 금융기관 간 교류가 이뤄졌다


이경택 한국투자공사 뉴욕지사장은 "대체투자는 장기간 파트너십을 기반으로 이루어지는 만큼, 투자자와 운용사 간 신뢰와 효율적인 소통이 무엇보다 중요하다"며 "한국 금융기관의 해외 대체투자 수요가 확대되는 가운데 이번 행사를 통해 네트워크 강화 방안을 공유할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

한국투자공사 뉴욕지사가 29일(현지시간) 뉴욕 코리아 소사이어티에서 개최한 제24차 뉴욕 금융인 포럼의 참석자들이 패널 토론을 경청하고 있다. 한국투자공사

한국투자공사 뉴욕지사가 29일(현지시간) 뉴욕 코리아 소사이어티에서 개최한 제24차 뉴욕 금융인 포럼의 참석자들이 패널 토론을 경청하고 있다. 한국투자공사

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
