신한은행, 외국인 전용 신용대출 'SOL 글로벌론' 출시

최대 2000만원 한도…국내 체류 외국인근로자 대상

신한은행은 외국인 근로자 전용 신용대출 'SOL 글로벌론'을 30일 출시했다.

'SOL 글로벌론'은 신한은행에서 3개월 연속 급여를 수령한 외국인 근로자를 대상으로 한다. 체류자격 요건(E9·E7·F2·F5)을 충족하고 체류기간 만료일이 6개월 초과인 경우 신청할 수 있다. 대출 한도는 최대 2000만원, 대출 기간은 최소 6개월~최대 36개월까지다.

대출은 영업점과 모바일 애플리케이션 '신한 SOL뱅크'에서 가능하다. 신한은행 외국인 고객 전용 앱 'SOL Global'에서도 대출 서비스를 제공할 예정이다.

아울러 출시를 기념해 오는 11월30일까지 대출 한도 조회를 신청한 고객 전원에게 CU편의점 5000원 기프티콘을 증정한다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 외국인 고객을 위한 맞춤형 서비스를 확대해 고객 편의성을 높여나가겠다"고 말했다.

신한은행은 지난 7월부터 동대문지점·수원역지점·온양금융센터에서 일요일 영업을 시행했으며, 경상남도 김해시와 서울시 금천구 독산동, 경기도 안산시에 외국인중심영업점을 운영 중이다.





