본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구의회 "김정재 의원 즉각 사죄·징계해야"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.30 09:43

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시 서구의회 의원들은 지난 29일 '김정재 국회의원 즉각 사죄와 징계 촉구 및 망언 제조기 국민의힘 규탄' 성명서를 발표했다.

광주 서구의회 의원들의 성명서 발표. 광주 서구의회 제공

광주 서구의회 의원들의 성명서 발표. 광주 서구의회 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 25일 국회 본회의장에서 '경남·울산 초대형 산불 피해구제 및 지원을 위한 특별법' 표결 직후, 국민의힘 김정재 의원은 "호남에선 불 안 나나"라는 발언을 했다.


이는 대형 산불 피해로 고통받는 주민들의 아픔을 조롱하고, 지역주의를 부추기는 망언으로, 호남민들의 가슴에 깊은 상처를 남겼다.

이에 서구의회 의원들은 김정재 의원의 즉각적인 사죄와 징계를 촉구하며, 연이은 망언을 쏟아내는 국민의힘을 규탄하는 성명서를 발표했다.


성명서를 대표 발의한 고경애 의원은 "호남은 5·18민중항쟁을 통해 민주주의와 공동체 정신을 지켜온 곳이며, 호남의 가치를 조롱하고 국민통합을 파괴하는 해당 의원의 행태를 더는 좌시할 수 없다"며 "즉각적인 사죄와 징계를 요구하며, 망언 제조기 국민의힘을 강력히 규탄한다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기