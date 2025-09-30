흥국자산운용, HK 머니마켓액티브 ETF 신규 상장

흥국자산운용은 30일 한국거래소에 'HK 머니마켓액티브 ETF'를 신규 상장한다.

새롭게 출시하는 상품은 투자 대기자금이나 여유자금을 단기간에 안정적으로 운용할 수 있는 상장지수펀드(ETF)다. 머니마켓펀드(MMF)와 유사한 구조지만 보다 높은 수익률을 목표로 한다. 연금저축 · 퇴직연금 투자자들에게 단기 자금 운용 수단으로 적합하다.

주요 투자대상자산은 국내채권(AA- 이상)과 기업어음(A1 이상) 등이다. 평균잔존만기 120일 수준의 우량자산에 주로 투자해 금리변동 위험을 최소화하고 안정적인 운용 성과를 지향한다. 또한 잔존만기가 짧고 우량한 채권에 투자하여 안정성, 유동성, 수익성을 동시에 추구함에 따라, 단기간 투자로도 시장금리 수준의 수익을 추구할 수 있다.

흥국자산운용은 채권 운용에 강점을 갖고 있으며 운용 규모는 37조7000억원에 이른다. 전체 운용사 중 6위에 해당하는 규모다.

흥국자산운용은 ETF 상장을 통해 채권형 3종, 주식형 3종, 총 6종의 ETF 라인업을 보유하게 됐다. 채권형 ETF의 순자산이 전년 대비 약 66% 증가하면서 '채권 명가'의 자리를 굳건히 지키고 있다.

주식형 대표상품인 'HK 베스트일레븐액티브 ETF'와 'HK S&P코리아로우볼 ETF'도 설정일 이후 벤치마크 대비 각각 24.3%포인트(P)와 41.6%P의 초과수익을 기록하고 있다.

흥국자산운용 박형태 채권운용본부장은 "흥국자산운용은 채권 운용에 있어 가장 중요한 신용위험 관리에 강점이 있는 만큼 체계적이고 유연한 운용을 통해 투자자에게 차별화된 수익 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



