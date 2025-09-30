신한카드, 4억弗 해외 소셜ABS 발행

DBS·ING은행 투자참여…취약계층 금융지원

"올해 7억弗 해외조달 달성…다각화 가속"

신한카드는 4억달러(5550억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 30일 밝혔다.

평균만기는 3년6개월이다. 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 발행해 국제신용평가사 무디스로부터 최고 신용등급 'Aaa'를 획득했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 금융을 선도하는 DBS은행, ING은행과의 협업을 통해 소셜 ABS로 발행했다고 신한카드 측은 설명했다.

조달 자금은 저신용자, 저소득층 등 취약계층 금융 지원을 위해 사용할 계획이다.

앞서 신한카드는 지난 6월 3억달러(약 4160억원)를 해외 신디케이티드론으로 조달한 바 있다.

올해 총 7억달러(약 9710억원)를 해외에서 조달했다.

신한카드 관계자는 "이번 발행으로 조달원을 다각화해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다"며 "지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 크게 경감할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





