'시흥시 가족센터' 수탁기관 내달 13일까지 공개모집

정두환기자

입력2025.09.30 08:17

시계아이콘00분 25초 소요
5년간 건강가정사업·다문화가족 지원 운영

경기도 시흥시는 '시흥시 가족센터' 운영을 맡을 수탁기관을 다음 달 13일까지 공개 모집한다.

시흥시는 5년간 '시흥시 가족센터'를 운영할 수탁기관을 모집한다. 시흥시 가족센터 전경. 시흥시 제공

시흥시는 5년간 '시흥시 가족센터'를 운영할 수탁기관을 모집한다. 시흥시 가족센터 전경. 시흥시 제공

시흥시 가족센터는 저출산·초고령화, 1인 가구와 다문화 가구 증가 등 변화하는 가족구조에 대응해 가족 상담, 교육, 아이 돌봄, 다문화가족 지원 등 종합적인 가족 서비스를 제공하는 지역 거점 사회복지시설이다.


모집 대상은 건강가정사업 및 다문화가족 지원 등 관련 전문 역량을 갖춘 사회복지법인, 비영리법인·단체, 학교 등이다. 시는 민간위탁심의위원회의 심의를 거쳐 수탁기관을 확정한다. 선정된 기관은 올해 12월부터 2030년 11월까지 5년간 센터 운영을 맡게 된다.

참여를 희망하는 기관·단체는 시흥시청 누리집의 공고문을 확인한 후 관련 서류 등을 갖춰 시흥시청 외국인 주민과 다문화가족지원팀에 방문해서 신청하면 된다.


임병택 시흥시장은 "전문성과 책임감을 갖춘 기관을 선정해 센터가 시민들의 다양한 복지 수요에 부응하는 든든한 지원 거점이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
