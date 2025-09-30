'시흥시 가족센터' 수탁기관 내달 13일까지 공개모집

5년간 건강가정사업·다문화가족 지원 운영

경기도 시흥시는 '시흥시 가족센터' 운영을 맡을 수탁기관을 다음 달 13일까지 공개 모집한다.

시흥시는 5년간 '시흥시 가족센터'를 운영할 수탁기관을 모집한다. 시흥시 가족센터 전경. 시흥시 제공

시흥시 가족센터는 저출산·초고령화, 1인 가구와 다문화 가구 증가 등 변화하는 가족구조에 대응해 가족 상담, 교육, 아이 돌봄, 다문화가족 지원 등 종합적인 가족 서비스를 제공하는 지역 거점 사회복지시설이다.

모집 대상은 건강가정사업 및 다문화가족 지원 등 관련 전문 역량을 갖춘 사회복지법인, 비영리법인·단체, 학교 등이다. 시는 민간위탁심의위원회의 심의를 거쳐 수탁기관을 확정한다. 선정된 기관은 올해 12월부터 2030년 11월까지 5년간 센터 운영을 맡게 된다.

참여를 희망하는 기관·단체는 시흥시청 누리집의 공고문을 확인한 후 관련 서류 등을 갖춰 시흥시청 외국인 주민과 다문화가족지원팀에 방문해서 신청하면 된다.

임병택 시흥시장은 "전문성과 책임감을 갖춘 기관을 선정해 센터가 시민들의 다양한 복지 수요에 부응하는 든든한 지원 거점이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



