경기도, 경부선 인명사고 계기 철도시설 안전매뉴얼 전면 점검

이종구기자

입력2025.09.30 07:41

매뉴얼 점검 결과 단전·방호·관리자 배치 등 일부 미비사항 확인
운영기관에 관련 매뉴얼 개정 요청…시·군에는 시정계획 제출 요구

경기도는 지난 8월 19일 경부선(청도역 인근) 철로에서 선로 안전점검 중 열차사고가 발생한 것을 계기로, 도 관할 철도 운영기관을 대상으로 작업자 선로 점검 등 관련 매뉴얼 및 절차서의 안전기준 적정 여부를 검토했다.

경기도청 전경. 경기도 제공

해당 사고는 사면 점검을 위해 선로로 이동하던 근로자가 열차에 치이는 안타까운 사고로, 도는 재발 방지를 위해 철도 운영기관이 마련한 안전 매뉴얼을 면밀히 살펴봤다.


주요 검토 항목은 ▲작업자 선로 진입 시 단전 조치 ▲열차로부터 작업자 방호 ▲철도 운행 안전관리자 배치 여부 등이다. 경기도는 총 7개 철도 운영기관이 제출한 관련 매뉴얼을 기준으로 안전 확보 여부를 확인했다.

점검 결과, 단전 조치 미비 3개사, 작업자 방호 조치 부족 1개사, 철도 운행 안전관리자 배치 불완전 1개사 등 총 5건의 미비사항이 확인됐다.


이에 따라 경기도는 해당 철도 운영기관에 관련 매뉴얼과 절차서를 개정해 안전기준을 보완하도록 협조를 요청했으며, 각 관할 시군에는 구체적인 시정계획을 제출하도록 요구했다.


경기도 관계자는 "열차 운행 중에도 안전하게 작업할 수 있는 체계를 갖추는 것이 무엇보다 중요하다"며 "철도 운영기관과 지자체가 협력해 제도적 미비점을 신속히 개선해 나가겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
