칠곡군, 첨단 농업기술을 통한 지역 산업 전환의 시작!

미래 신산업 세미나 개최

첨단 농기계 및 애그테크 산업을 통한 지역전략산업 전환 모색

경북 칠곡군은 지난 25일 칠곡 향사아트센터 공연장에서 한국전자통신연구원 대경권연구본부와 함께 첨단 농업기술을 통한 지역 산업 전환의 시작을 대주제로 '2025 칠곡군 미래 신산업 세미나'를 성황리에 개최했다.

이날 행사에는 김재욱 칠곡군수, 이상승 칠곡군의회 의장, 박순범, 정한석 도의원 및 군의원, 농업인 단체와 기업 관계자, 군민 등 150여 명이 참석했다.

칠곡군 미래 신산업 세미나 참석자들이 단체 퍼포먼스 촬영을 했다./김이환기자 AD 원본보기 아이콘

행사는 내빈 소개, 개회사, 축사에 이어 홍보영상 상영과 캐치프레이즈 퍼포먼스로 세미나의 주제를 시각적으로 전달했다.

'칠곡이 여는 농업 미래', '스마트농업, 칠곡이 앞장' 등의 문구를 담은 퍼포먼스는 군민과 함께 농업 혁신 의지를 상징적으로 보여줬다.

양승환 한국생산기술연구원 박사는 'AI가 바꾸는 농업의 디지털 혁신과 스마트농업의 미래'를 주제로 발표하며 농업의 디지털 전환 가능성을 짚었고, 홍동혁 경북대학교 교수는 '애그테크 융복합 생태계 조성과 지역 신성장 동력'을 통해 지역 산업 성장 전략을 제시했다.

마지막으로 권순덕 경북테크노파크 센터장은 '칠곡군의 첨단 농기계 및 애그테크 산업'을 소개하며 첨단 농업기술 기반의 지역 산업 전환 가능성을 확인했다.

김재욱 칠곡군수는 "이번 세미나는 칠곡군이 첨단 농업기술을 통해 지역 산업 전환을 준비하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 AI와 농업용 로봇 등 첨단 기술을 적극적으로 도입해 첨단농기계·애그테크 산업을 선도하고, 이를 지역의 전략산업으로 발전시켜 군민의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 했다.





