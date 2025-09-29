광주시, 시내버스 노선 개편 '시민 포럼'

'대자보 도시' 주민 참여 방안 논의

광주시는 29일 광주에너지파크 해담마루에서 '대자보 도시 광주'에 대한 시민 공감대 확산을 위한 '제5차 광주 시민포럼'을 개최했다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 29일 광주에너지파크 해담마루에서 '대·자·보(대중교통, 자전거, 보행) 도시 광주'에 대한 시민 공감대 확산을 위해 '제5차 대자보 도시 광주 시민포럼'을 개최했다. 이날 포럼에서는 시에서 추진하고 있는 시내버스 노선 개편과 관련한 다양한 시민의 의견수렴 계획과 타 시도 혁신 사례를 공유했다.

시는 시내버스 노선 개편 추진 과정에서 시민들의 불편 사항과 수요를 파악해 실효성 있는 노선 개편을 추진하기 위해 '대중교통 노선 혁신 분과회의'를 운영하고, 시민 참여형으로 추진한다.

이날 포럼에서 주제 발표를 한 강소영 전주지속가능발전협의회 사무국장은 버스 노선 개편 과정에서 각계각층 시민 디자이너 400여명이 참여한 '해피버스 프로젝트'를 대표 사례로 소개하며 다양한 시민 참여와 의견수렴 과정을 공유했다.

윤미라 광주전략추진단장은 "이번 포럼은 대자보 도시 정책의 핵심인 시내버스 노선 개편에 대한 방향을 시민들에게 설명하고 다양한 참여 방안을 논의하는 자리였다"며 "보다 많은 시민들이 공감하고 참여하는 '대자보 도시 광주' 정책을 만들어가겠다"고 말했다.

한편, '대자보 도시 광주 시민포럼'은 대중교통·자전거·보행 관련 다양한 주제를 선정해 전문가와 시민들이 함께 토론하는 자리로, 지난해부터 ▲보행환경·자전거 ▲교통약자 이동편의 증진 ▲간선급행버스체계(BRT) ▲차없는 거리를 주제로 개최했으며, 이번이 다섯 번째 포럼이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>