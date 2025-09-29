본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

美7함대 기함 블루릿지함 부산입항 "한미동맹 강력"

유제훈기자

입력2025.09.29 17:10

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"1953년 이후 한미동맹은 동북아와 한반도 평화·안보의 초석이 됐고, 지금도 그 역할에 변함이 없다. 양국 동맹은 지금이 가장 강력하다"


29일 부산 남구 용호동 해군작전사령부 해군작전기지에 도착하자 한국 해군의 최신예 이지스함인 정조대왕함(8200t급) 옆에 미 7함대 상륙지휘함인 블루릿지함(1만9600t급)이 나란히 정박해 있었다.

29일 부산 해군작전사령부에 정박해 있는 미 7함대 상륙지휘함 블루릿지함에서 루이스 카탈리나 블루릿지 함장(왼쪽)과 강형구 해군작전사령부 전투발전참모처장이 인터뷰 종료 후 악수하고 있다. 사진=국방일보.

29일 부산 해군작전사령부에 정박해 있는 미 7함대 상륙지휘함 블루릿지함에서 루이스 카탈리나 블루릿지 함장(왼쪽)과 강형구 해군작전사령부 전투발전참모처장이 인터뷰 종료 후 악수하고 있다. 사진=국방일보.

AD
원본보기 아이콘

블루릿지함은 서태평양·인도양 일부를 관할하는 미 7함대의 기함으로 일본 요코스카 기지를 모항으로 활동한다. 블루릿지함은 길이 194ｍ, 폭 33ｍ, 만재 배수량 1만9600t 규모로, 7함대 지휘부와 승조원 등 1000여명이 승선할 수 있다. 블루릿지함은 올해로 56년째 임무를 수행하는 미국 현역 함정 중 최고령 함정이다. 그런 만큼 선수에는 가장 오래된 미 현역 군함을 상징하는 '퍼스트 네이비 잭(First Navy Jack)' 깃발이 걸려 있다.

앞서 블루릿지함은 지난 15∼19일 한반도 근해에서 실시된 한미일 3국 다영역 훈련 '2025 프리덤 에지'에 참가했으며, 지난 25일 군수 적재와 승조원 휴식을 위해 부산기지에 입항했다. 블루릿지함의 부산기지에 입항한 것은 2020년 이후 약 5년 만이다.


블루릿지함 함장인 루이스 카탈리나 대령은 이날 열린 기자회견에서 "최근 프리덤 에지 훈련을 비롯해 다수의 연합 훈련을 통해 양국 연합전력의 상호 운용성을 강화했다"며 "앞으로도 한국 해군 등 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협력해 위협을 억제하고 안전과 번영을 지키겠다"고 했다.


강형구 해군작전사 전투발전참모처장(대령)은 "한미 해군은 그동안 연합 해양작전 수행 능력을 향상해 왔고, 미 해군 함정의 지속적인 전개를 통해 항구적이고 철통같은 확장 억제의 실행력을 높여왔다"면서 "저와 카탈리나 함장이 이 자리에 함께 서 있듯, 한미 해군은 굳건한 동맹을 바탕으로 대한민국을 수호하기 위한 연합방위 태세를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 했다.

한미 조선업 협력 방향과 관련한 질문에 카탈리나 대령은 "블루릿지함은 미 해군에서 가장 오래된 함정으로, 주기적인 정비와 업데이트가 필요하다"며 "구체적인 언급을 할 순 없지만 양국 함정의 준비 태세가 중요하다는 점에 공감한다"고 말했다.


한편 한미 해군은 이번 블루릿지함 입항을 계기로 양국 간 교류 협력 활동을 진행했다. 블루릿지함은 곧 부산기지를 출항할 예정이다.





국방부 공동취재단(부산)=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기