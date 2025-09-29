본문 바로가기
포천시, '한탄강 세계드론제전' 이벤트…퀴즈 풀고 포천쌀 받아가세요

이종구기자

입력2025.09.29 16:02

경기 포천시(시장 백영현)는 시민과의 소통 강화를 위해 10월 12일까지 '포천 한탄강 세계드론제전' 퀴즈 이벤트를 진행한다.

'포천 한탄강 세계드론제전' 포스터. 포천시 제공

이번 이벤트는 오는 10월 9일부터 12일까지 한탄강 가든페스타 행사장에서 열리는 2025 포천 한탄강 세계드론제전을 홍보하고 시민 참여를 독려하기 위해 마련했다. 참여 방법은 포천시청 공식 누리소통망(SNS)에 게시된 이벤트 글에 '좋아요'와 댓글을 남기고, 네이버폼을 통해 정답을 제출하면 된다.


시는 추첨을 통해 100명에게 청정한 포천에서 재배한 밥맛 좋은 포천쌀(4kg)을 제공할 예정이다.

세계드론제전에서는 국내 최대 규모의 드론 라이트쇼와 함께 다양한 공연을 진행한다. 10월 9일에는 비트펠라 하우스, 다이나믹 듀오, 이무진, 진해성이 무대에 서며, 10월 10일에는 효린, 기리보이, 김다현이 공연을 선보인다. 10월 11일에는 이날치 밴드, 장민호, 소유, 국가스텐이 무대를 장식하고, 10월 12일에는 송가인, 이병찬, 울랄라세션이 참여해 화려한 축제의 대미를 장식한다. 각 공연에는 국내 최정상급 아티스트가 참여하며, 올가을 포천에서만 경험할 수 있는 특별한 축제의 기회를 제공한다.


포천시 관계자는 "드론제전을 통해 시민과 함께하는 축제 분위기를 조성하고자 한다"며 "사랑하는 사람과 함께, 혹은 나만의 여행으로 포천을 찾아 가을 최고의 축제를 만끽하길 바란다"고 전했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

