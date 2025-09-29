본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

거래 3개월 뒤 감정가로 증여세 부과…법원 "위법"

입력2025.09.29 16:01

시계아이콘00분 48초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[법원 판결]

토지 거래 후 수개월이 지나 산정된 감정평가액을 매매 당시 시가로 보아 증여세를 부과한 세무서 처분은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 거래 시점과 감정평가 시점 사이 토지 현황이 달라져 동일한 시가로 볼 수 없다는 취지다.


서울행정법원 행정4부(재판장 김영민 부장판사)는 7월 18일 A씨 등 3명이 서초세무서장과 강남세무서장을 상대로 낸 증여세부과처분취소 소송(2024구합57941)에서 원고 승소 판결을 했다.

토지 거래 후 수개월이 지나 산정된 감정평가액을 매매 당시 시가로 보아 증여세를 부과한 세무서 처분은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 픽사베이

토지 거래 후 수개월이 지나 산정된 감정평가액을 매매 당시 시가로 보아 증여세를 부과한 세무서 처분은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

[사실관계]

원고들이 지배하는 법인은 2020년 4월 서울 소재 토지를 약 40억 원에 매수해 5월 소유권이전등기를 마쳤다. 그런데 같은 해 7월 담보대출을 위해 실시된 감정평가에서 이 토지는 약 72억 원으로 평가됐다. 세무서는 이를 매매 당시 시가로 간주해 A씨 등에게 각각 약 6억6900만 원, 1억3300만 원, 4억3600만 원의 증여세를 부과했다.


[법원 판단]

재판부는 거래 시점과 감정평가 시점 사이 토지 가치가 달라졌다고 봤다. 이 토지에는 2019년 말부터 창고 신축공사가 진행되고 있었는데 공정률이 2020년 3월 2.4%에서 같은 해 8월 46.3%로 크게 높아졌다. 법원이 사실조회한 감정평가법인도 "4월과 7월 사이 공정 진행으로 평가액 변동 가능성이 있다"고 회신했다. 또 매매 당시 지목은 임야였지만, 감정평가는 공장용지 표준지를 비교표준지로 삼아 이뤄졌다.


재판부는 "이 사건 토지에 관해 2020년 7월을 기준으로 한 감정평가액은 매매계약일인 2020년 4월 당시의 시가라고 단정하기 어렵다"며 "매매계약일 이후부터 감정평가일 사이에 이 사건 토지에 창고 신축공사가 진행돼 현황이 변동됐고, 지목 또한 임야였음에도 공장용지 표준지를 비교표준지로 선택하여 평가한 점 등을 고려하면, 위 감정가액을 근거로 증여세를 부과한 이 사건 처분은 위법하다"고 판단했다.

안재명 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기