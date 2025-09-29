본문 바로가기
李대통령, 金총리에 "행정망 장애, 근본 대책 만들라" 지시

손선희기자

입력2025.09.29 15:10

수정2025.09.29 15:27

이재명 대통령은 국가정보자원관리원 화재로 국가 주요 행정망이 장애를 겪은 사태와 관련해 29일 김민석 국무총리에게 "장애가 재발하지 않도록 전반적 점검과 근본적인 대책을 만들 것"을 지시했다.


이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 자료를 살펴보고 있다. 2025.9.28 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 자료를 살펴보고 있다. 2025.9.28 연합뉴스

이날 국무조정실에 따르면 이 대통령은 김 총리로부터 정례 주례보고를 받는 자리에서 "국민 불편이 최소화될 수 있도록 대국민 서비스 복구작업에 최선을 다하라"고 당부하며 이같이 지시했다.

정부는 대통령실 AI미래기획수석과 AI전략위원회 민간위원을 공동 단장으로 하는 'AI 인프라 거버넌스 혁신 태스크포스(TF)'를 구성해 이번 사태에 대한 조사와 AI 인프라 운영의 근본적 구조 개선방안을 마련하기로 했다. TF에는 네트워크·시스템, 조직, 법률 등 전문가도 참여한 가운데 관계부처와 협업할 예정이다.


아울러 이 대통령은 다음 달 말 경주에서 개최되는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'와 관련해 "K-이니셔티브를 전 세계에 보여줄 수 있는 APEC 정상회의가 한달여 남은 시점인 만큼 현장을 중심으로 민첩하게 대응할 수 있도록 총리가 끝까지 책임지고 전 부처의 역량을 총동원해 준비해달라"고 당부했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
