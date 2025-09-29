본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

진안군-수자원公 용담댐지사, 탐방객 쉼터 조성 'MOU'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.29 14:44

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지역 관광 활성화·지방소멸 위기 대응"

전북 진안군이 29일 군청 군수실에서 한국수자원공사 용담댐지사와 '용담호 탐방객 쉼터 조성사업'의 원활한 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

진안군 청사 전경. 진안군 제공

진안군 청사 전경. 진안군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 용담호 인근 수천휴게소를 리모델링해 경관 친화형 쉼터와 체류형 관광 인프라를 조성하고, 방문객에게 쾌적한 휴식 공간을 제공함으로써 지역 관광 활성화와 지방소멸 위기 대응을 도모하기 위해 마련됐다.


총사업비는 19억8,500만원이 투입되며 한국수자원공사가 5억원을 지원하고, 지방소멸대응기금 14억5,000만원과 군비 3,500만원이 투입된다. 내년 시설개선공사를 거쳐 오는 2027년 1월 준공할 예정이다.

군은 이번 사업을 통해 용담호 생태습지, 수변길 등 인근 생태자원과 연계한 친환경 생태관광 명소를 조성하고, 탐방객의 체류시간을 늘려 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.


전춘성 군수는 "용담호 탐방객 쉼터는 지역을 찾는 관광객들에게 편안한 휴식 공간을 제공할 뿐만 아니라, 군의 새로운 관광 거점이 될 것이다"며 "한국수자원공사와 긴밀히 협력해 지역 발전과 주민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기