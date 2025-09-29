진안군-수자원公 용담댐지사, 탐방객 쉼터 조성 'MOU'

"지역 관광 활성화·지방소멸 위기 대응"

전북 진안군이 29일 군청 군수실에서 한국수자원공사 용담댐지사와 '용담호 탐방객 쉼터 조성사업'의 원활한 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

진안군 청사 전경. 진안군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 용담호 인근 수천휴게소를 리모델링해 경관 친화형 쉼터와 체류형 관광 인프라를 조성하고, 방문객에게 쾌적한 휴식 공간을 제공함으로써 지역 관광 활성화와 지방소멸 위기 대응을 도모하기 위해 마련됐다.

총사업비는 19억8,500만원이 투입되며 한국수자원공사가 5억원을 지원하고, 지방소멸대응기금 14억5,000만원과 군비 3,500만원이 투입된다. 내년 시설개선공사를 거쳐 오는 2027년 1월 준공할 예정이다.

군은 이번 사업을 통해 용담호 생태습지, 수변길 등 인근 생태자원과 연계한 친환경 생태관광 명소를 조성하고, 탐방객의 체류시간을 늘려 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

전춘성 군수는 "용담호 탐방객 쉼터는 지역을 찾는 관광객들에게 편안한 휴식 공간을 제공할 뿐만 아니라, 군의 새로운 관광 거점이 될 것이다"며 "한국수자원공사와 긴밀히 협력해 지역 발전과 주민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>