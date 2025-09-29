오산 지곶동~세교지구 연결도로 착공

연장 600m·6차선…내년 일부 구간 우선 개통

경기도 오산시는 29일 '지곶동~세교지구 연결도로 개설공사' 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 들어간다고 이날 밝혔다.

이권재 오산시장이 29일 열린 지곶동~세교지구 연결도로 착공식에서 인사말을 하고 있다. 오산시 제공

이 도로는 총연장 약 600m, 폭 30m의 왕복 6차선 규모로, 60m 터널과 교차로 개선이 포함된다. 시는 내년 중 일부 구간을 우선 개통한 후 2027년 말 준공할 계획이다.

이 도로는 인접해 있음에도 직접 연결로가 없었던 불편을 해소하기 위한 것이다. 그동안 두 지역을 연결하는 도로가 없다 보니 주민은 물론 가장산업단지 입주기업들 역시 물류 이동에도 불편을 겪어 왔다.

시는 도로 개설 필요성에도 그동안 재정적 부담 문제로 사업을 미뤄왔지만, 민선 8기 출범 이후 공공기여 방안이 마련되면서 물꼬가 트였다.

도로가 완공되면 두 지역은 단일 생활권으로 연결돼 교육·문화·복지 시설 접근성이 좋아질 것으로 시는 기대한다.

이권재 오산시장은 "이번 연결도로는 오산의 동서 생활권을 이어주는 기반시설"이라며 "시민 불편 해소와 산업단지 활성화, 균형발전을 동시에 달성할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



