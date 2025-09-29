주광덕 남양주시장, '동행축제'방문 시민 체감도 높은 경제 정책 약속

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 27일과 28일 이틀간 다산중학교 앞 상점가 일대에서 열린 '2025 다산상생상점가 동행축제가'가 상인과 주민 600여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.

지역경제 회복과 활성화를 위해 마련된 이번 축제는 다산상생상인회(회장 고명석)가 중소벤처기업부 공모사업인'2025 시장경영패키지 지원사업'에 선정돼 추진했다. 상인회는 지난 6월에도 공모를 통해 확보한 사업비로 상권 활성화를 위한 주민 축제를 개최한 바 있다.

이번 축제에서는 △주민 참여형 플리마켓 △온 가족 함께하는 떡메치기 △반려견 동행 건강 산책 △어린이 체험 프로그램 등이 운영됐으며, 상점가·온누리상품권 홍보와 경품 행사도 함께 열려 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 28일에는 공식 행사를 위해 마련된 무대에서 태권도 시범단 공연, 주민 참여 퀴즈 프로그램 등 다양한 이벤트가 펼쳐져 분위기를 한층 고조시켰으며, 많은 주민이 자발적으로 참여해 현장이 활기로 가득했다.

이날 현장을 찾은 주광덕 시장은 "상인과 주민이 동행해 지역사회에 활력을 더하는 뜻깊은 축제에 함께하게 돼 기쁘다"며 "43만여 명이 사용 중인 남양주사랑상품권의 인센티브 10% 유지와 10월 추석 충전 한도 상향처럼 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 되고, 시민 체감도 높은 경제 정책 추진에 계속 집중하겠다"고 말했다.

고명석 회장은 "이번 축제에도 많은 주민이 적극 참여해 주셔서 어려운 시기를 보내고 있는 상인들에게 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 주민과 함께 상생 발전하는 상점가를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





