본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

넛지헬스케어 키토선생, '리얼마이즈 저당 딸기잼' 출시

유현석기자

입력2025.09.29 11:59

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넛지헬스케어가 운영하는 키토제닉 전문 브랜드 키토선생은 신제품 '리얼마이즈 저당 딸기잼'을 출시했다고 29일 밝혔다.

넛지헬스케어 키토선생, '리얼마이즈 저당 딸기잼' 출시
AD
원본보기 아이콘

'리얼마이즈'는 '당을 최소화(Minimize)하고 건강을 실현(Realize)한다'는 의미를 담은 키토선생의 저당 식품 브랜드로, 설탕 걱정 없이 즐길 수 있는 다양한 제품군을 선보이고 있다.


이번 신제품은 설탕 대신 0kcal 천연 감미료 알룰로스를 사용해 당류를 최소화하고, 국산 딸기를 52% 함유해 상큼한 맛을 살린 것이 특징이다. 색소·향료·보존료를 넣지 않아 온 가족이 안심하고 즐길 수 있다.

단맛은 알룰로스·에리스리톨·나한과 추출물로 구현하고, 펙틴과 비타민C를 더해 잼 특유의 질감과 신선한 풍미를 완성했다. 실제 당류는 100g당 1g 수준으로 낮아 저당이면서도 풍부한 맛을 제공한다.


출시를 기념해 키토선생 스마트스토어에서 10월12일까지 2주간 특별 할인 행사가 열린다. 전 상품 무료배송 및 내일 도착 보장 서비스가 적용된다. 이와 함께 할인까지 진행된다. 판매는 키토선생 스마트스토어에서 시작해 쿠팡, 캐시딜 등으로 확대될 예정이다.


박정신 넛지헬스케어 대표는 "리얼마이즈 저당 딸기잼은 건강과 맛을 모두 원하는 소비자들의 니즈를 반영해 개발됐다"며 "앞으로도 맛과 건강을 동시에 만족시킬 수 있는 저당·저탄수화물 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기