본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

여주시, 추석맞이 농특산물 직거래장터 10월 1일 개장

이종구기자

입력2025.09.29 11:38

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 여주시는 추석을 앞두고 오는 10월 1일부터 2일까지 이틀간 시청 정문 주차장에서 2025년 추석 명절맞이 농특산물 직거래장터를 운영한다.

2025년 추석 명절맞이 농특산물 직거래장터 안내문. 여주시 제공

2025년 추석 명절맞이 농특산물 직거래장터 안내문. 여주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 장터는 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 시민들에게는 신선하고 품질 좋은 여주 농산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 마련하기 위해 준비되었다. 특히 농가들이 정성껏 생산한 농산물을 직거래로 판매함으로써 유통 단계를 줄이고 소비자들은 합리적인 가격으로 명절 선물을 구입할 수 있을 것으로 기대된다.


행사장에는 사과, 배, 밤, 잡곡세트, 엄나무 진액, 산양산삼, 고구마 등 여주의 다양한 특산물품이 다양하게 마련되어 직거래 가격으로 판매된다, 또한 이번 장터가 단순한 판매 행사를 넘어 지역 농산물의 우수성을 알리고 도농 상생의 장으로 자리매김할 수 있도록 운영할 계획이다.

여주시 관계자는 "추석을 맞아 과일이나 농산물을 선물하거나 구입할 계획이 있다면 여주시청 앞 직거래 장터를 꼭 방문해 보기를 바란다"라며 "합리적인 가격에 다양한 농특산물을 구매할 수 있는 좋은 기회인 만큼 시민들의 참여를 기대한다"라고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기