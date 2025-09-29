동아대 박지은 석사과정생, ‘이공분야 학술연구지원사업’ 연구장려금 지원 대상자 선정

동아대학교(총장 이해우)는 화학과 박지은 석사과정생(지도교수 최현준)이 교육부와 한국연구재단이 공동 추진하는 '이공분야 학술연구지원사업' 연구장려금 지원 대상자로 최종 선정됐다고 29일 전했다.

이 사업은 석사과정생이 학위 논문과 연계한 창의적·도전적 연구를 수행할 수 있도록 연구비를 지원하는 제도다.

이번 선정은 동아대의 연구 인프라와 지도교수의 역량, 대학원생의 연구계획이 종합적으로 인정받은 결과라는 평가다.

박지은 학생은 내년 8월까지 1년간 총 1200만원을 지원받아 '직접공기포집(DAC)용 고성능 제올라이트 흡착제 개발 및 CO₂ 흡착 메커니즘 규명' 연구를 수행한다.

이번 연구는 유기구조유도물질(OSDA) 없이 무기 구조유도인자의 종류와 농도를 정밀하게 조절해 새로운 구조·조성의 제올라이트 소재를 합성하고, 초미량(400ppm 수준) CO₂ 환경에서도 효율적인 흡착이 가능한 메커니즘을 규명하는 데 목적이 있다.

이를 통해 개발될 소재는 미래 탄소중립 실현에 핵심 기술로 꼽히는 DAC 실용화에 기여할 것으로 기대된다. 또 새롭게 규명되는 흡착 메커니즘은 다양한 기체 분리 소재 설계의 이론적 기반으로 활용될 수 있다.

박지은 학생은 "석사과정 첫 학기부터 뜻깊은 연구 기회를 얻게 돼 영광"이라며 "이번 선정이 저뿐만 아니라 동아대 연구 역량과 학생 성장 잠재력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 소감을 말했다.

