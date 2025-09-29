기아 PV5, 사우디 리야드 관광단지 달린다

현지 개발사 RSG와 PV5 실증사업 돌입

기아가 사우디아라비아 리야드에서 사우디 기가 프로젝트 개발사 중 하나인 '레드씨글로벌(RSG)'과 PBV(특수목적차량) PV5 실증사업을 시작한다고 29일 밝혔다.

기아는 실증사업을 위해 PV5 패신저 모델을 공급하고, 차량과 기술 교육을 지원한다. RSG 사업지 내 친환경 모빌리티 보급을 확대해 RSG 관광 산업에 최적화된 맞춤형 모빌리티 솔루션을 제공할 예정이다.

실증사업 지역은 사우디의 대표 관광지인 '더 레드 씨'와 서부 해안의 친환경 웰빙 관광단지인 '아말라'다. 리조트 단지 내부 및 홍해국제공항(RSI)과의 이동 서비스를 위해 다양한 현장 테스트를 진행한다.

이를 기반으로 기아는 리조트 물류에 최적화된 PV5 화물형 모델 및 RSG의 고급 리조트 운영에 특화한 맞춤형 PV5 컨버전 모델 개발을 검토한다. 2027년 출시할 대형 전동화 PBV 모델 PV7의 추가 도입 가능성도 평가할 계획이다.

이번 실증사업은 앞서 지난 2024년 3월 현대차그룹이 RSG와 '친환경 미래 모빌리티 도입을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 데 따른 후속 조치다.

RSG는 네옴(미래형 신도시), 키디야(엔터테인먼트 복합단지), 로쉰(주택 개발), 디리야(유적지 개발) 등 사우디가 공식 선언한 '사우디 비전 2030'의 기가 프로젝트 5개 중 하나로 홍해와 서부 해안의 자연 친화적 럭셔리 리조트 및 웰빙 관광단지 조성을 목표하고 있다.

정호근 현대차그룹 미래전략본부 부사장은 "현대차그룹의 기술과 솔루션을 기반으로 RSG의 친환경 럭셔리 스마트시티가 잘 실현되길 바란다"며 "중장기적으로 RSG 개발 지역 전체에 자율주행, 로보틱스 등 스마트시티 혁신 기술을 지속 도입해 나가겠다"고 밝혔다.

한스 악셀 페더센 RSG의 운영 총괄은 "기아와 함께 하는 실증사업을 통해 가장 진보한 친환경 모빌리티 솔루션을 도입할 수 있을 것으로 기대하며 세계 최고 수준의 관광지를 한층 더 스마트하게 연결할 수 있는 참신한 이동 방법을 강구하겠다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



