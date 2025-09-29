소비자원, 구글과 '온라인 사기성 광고' 차단 협력

구글 AI기술 연계해 악성 광고 신속 차단

한국소비자원은 구글과 함께 온라인 사기성 광고 자율규제 협력에 나선다고 29일 밝혔다. 최근 인공지능(AI)으로 생성한 유명인 사칭 광고 등 검증되지 않은 거짓·과장 광고가 온라인에서 빠르게 확산되고 있기 때문이다.

한국소비자원과 구글은 사기성 광고로 인한 소비자 피해를 최소화하고 건전한 온라인 광고 생태계를 조성하기 위해 공식적인 협력을 추진한다.

먼저 소비자원은 전담 인력과 국민참여 채널을 활용해 유튜브, 구글 플레이 등 구글이 운영하는 플랫폼에 게재된 광고를 상시 모니터링한다. 이때 부당광고로 의심되는 경우 구글에 바로 공유한다.

구글은 해당 광고의 신속 차단을 위한 절차를 즉시 개시한다. 반복 위반하는 광고주에 대해서는 계정을 정지해 구글 플랫폼에 유통되지 않도록 조치하는 방식이다.

한국소비자원 관계자는 "구글과의 협력으로 소비자 피해를 실시간으로 예방하고 온라인 광고에 대한 신뢰를 높일 수 있을 것"이라며 "소비자들이 사기성 광고로부터 더욱 두텁게 보호받고 디지털 환경에서 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



