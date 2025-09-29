G마켓, 동남아 e커머스 '라자다'와 제휴…신세계·알리 동맹 첫 협업

온라인수출 본격화…2000만개 상품 공급

1.6억명 동남아 소비자 공략

향후 200여개국 판로 확대 계획

G마켓(지마켓)은 동남아시아를 대표하는 e커머스 '라자다(LAZADA)'와 제휴해 본격적인 해외 판로 확장에 나선다고 29일 밝혔다.

라자다는 중국 알리바바의 글로벌 관계사로 싱가포르에 본사를 두고 있다. 동남아 전역에서 약 1억6000만명의 고객을 보유하고 있다. 이번 제휴는 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 만든 조인트벤처(JV)의 첫 번째 협업 성과다. 지마켓 상품을 라자다와 연동해 현지 고객에게 판매하는 방식으로 공급하는 상품 수는 약 2000만개에 달한다. 지마켓에 입점한 셀러는 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 태국, 필리핀 등 5개국의 방대한 현지 고객층을 기반으로 새로운 매출 확보 기회를 얻게 될 것이라고 회사 측은 기대했다.

라자다 상품 연동 서비스는 쉽고 간편한 '판매 편의성'이 강점이다. 판매자는 지마켓의 판매 관리 사이트(ESM PLUS)에서 간단한 동의 절차를 거쳐 라자다에 상품을 연동할 수 있다. 상품 관리, 주문, 배송 등 판매에 필요한 전반적인 과정은 국내 판매 방식과 동일하다. 국내 상품번호와 주문번호가 라자다에 연동되기 때문에 효율적인 관리가 가능하다.

상품 상세정보도 자동 번역 기능을 통해 현지 언어로 노출되는 등 언어장벽을 해소했다. 물류서비스도 간소화했다. 판매자는 판매된 상품을 인천 소재의 라자다 물류센터까지만 배송하면 된다. 이후 국제 배송과 고객 응대는 플랫폼인 지마켓과 라자다가 함께 담당한다.

앞서 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 만든 JV는 알리바바의 전 세계 유통망을 활용해 지마켓에 입점한 약 60만 셀러의 글로벌 진출을 강화한다는 계획을 밝힌 바 있다. 지마켓은 동남아 진출에 이어 향후 유럽과 남아시아, 남미, 미국 등 알리바바가 진출해 있는 200여개 국가와 지역 시장으로 판로를 단계적으로 확대할 예정이다.

지마켓 관계자는 "이번 라자다 상품 연동은 국내 판매자들이 보다 쉽고 안정적으로 해외 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 전략적 협력의 결과물"이라며 "지마켓의 우수 판매자들이 해외시장을 배경으로 매출 증진의 기회를 얻을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





