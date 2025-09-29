본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

SG, GICC 2025 참가…해외 발주처·MDB와 협력 논의

장효원기자

입력2025.09.29 08:32

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서오진 SG 사장이 GICC 2025 우크라이나 인프라 협력 세미나 세션에서 발언 중이다. SG 제공

서오진 SG 사장이 GICC 2025 우크라이나 인프라 협력 세미나 세션에서 발언 중이다. SG 제공

AD
원본보기 아이콘

SG 가 지난 16일부터 18일까지 개최된 '2025 글로벌 인프라 협력 컨퍼런스(GICC 2025)'에 참가했다고 29일 밝혔다.


SG는 '우크라이나 인프라 협력 세미나' 세션에서 자사의 친환경 도로 포장 소재인 에코스틸아스콘을 활용한 시험시공 사례를 소개했다. 해당 기술은 철강 산업 부산물을 재활용해 도로 시공 시 탄소저감, 자원순환, 시공 품질 제고 등 다양한 목표가 동시에 달성 가능하다.

올해로 13회를 맞은 GICC는 국토교통부가 주최하고 해외건설협회가 주관하는 글로벌 인프라 대표 행사다. 30여개국 정부 관계자와 해외 발주처 최고경영자(CEO), 다자개발은행(MDB) 관계자, 국내 주요 건설사와 공공기관 등 약 500명이 참석했다.


GICC 2025는 서울 웨스턴 조선 파르나스 호텔에서 개최됐다. 핵심 의제는 ▲K-인프라 해외 확장 전략 ▲교통 인프라 혁신 ▲에너지 전환 대응 ▲국제 금융 협력 등이다.


SG 관계자는 "GICC는 해외 발주처 및 MDB와 직접 만나 네트워크를 한층 강화할 수 있는 중요한 자리였다"며 "신규 프로젝트 발굴, 해외 수주 확대, 금융 조달 안정성 확보 등 실질적 성과를 창출해 글로벌 인프라 시장에서 경쟁력을 제고할 것"이라고 말했다.

이어 "에코스틸아스콘을 비롯한 친환경 인프라 솔루션은 탈탄소 정책에 부합하는 한국형 모델로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기