SG, GICC 2025 참가…해외 발주처·MDB와 협력 논의

SG는 '우크라이나 인프라 협력 세미나' 세션에서 자사의 친환경 도로 포장 소재인 에코스틸아스콘을 활용한 시험시공 사례를 소개했다. 해당 기술은 철강 산업 부산물을 재활용해 도로 시공 시 탄소저감, 자원순환, 시공 품질 제고 등 다양한 목표가 동시에 달성 가능하다.

올해로 13회를 맞은 GICC는 국토교통부가 주최하고 해외건설협회가 주관하는 글로벌 인프라 대표 행사다. 30여개국 정부 관계자와 해외 발주처 최고경영자(CEO), 다자개발은행(MDB) 관계자, 국내 주요 건설사와 공공기관 등 약 500명이 참석했다.

GICC 2025는 서울 웨스턴 조선 파르나스 호텔에서 개최됐다. 핵심 의제는 ▲K-인프라 해외 확장 전략 ▲교통 인프라 혁신 ▲에너지 전환 대응 ▲국제 금융 협력 등이다.

SG 관계자는 "GICC는 해외 발주처 및 MDB와 직접 만나 네트워크를 한층 강화할 수 있는 중요한 자리였다"며 "신규 프로젝트 발굴, 해외 수주 확대, 금융 조달 안정성 확보 등 실질적 성과를 창출해 글로벌 인프라 시장에서 경쟁력을 제고할 것"이라고 말했다.

이어 "에코스틸아스콘을 비롯한 친환경 인프라 솔루션은 탈탄소 정책에 부합하는 한국형 모델로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



