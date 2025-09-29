본문 바로가기
산청군, 지역경제 활성화 … 농특산물 직거래장터 참가

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.29 09:38

오는 30일 경남지방중소벤처기업청서 개최

경남 산청군은 오는 30일 경남지방중소벤처기업청에서 열리는 '공공기관 지역경제 활성화 농특산물 직거래장터'에 참가한다고 29일 밝혔다.

산청군 대표 농특산물 박람회 현장.

산청군 대표 농특산물 박람회 현장.

이번 장터는 한국전력, 농어촌공사, 도로공사, 수자원공사, 토지주택공사 주관으로 열리며 극한 호우로 인해 피해를 본 도내 6개 지자체도 참가한다.


산청군은 20개 농가가 참여해 곶감, 약초, 버섯, 꿀 등 다양한 품목을 선보인다.

특히 지역에서 생산한 우수한 농특산물을 직접 홍보·판매해 브랜드 가치를 높일 계획이다.


산청군 관계자는 "이번 행사가 농특산물 판로 확대와 우수성 홍보에 기여하길 기대한다"며 "앞으로도 공공기관, 기업 등과 협업해 직거래 행사를 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

