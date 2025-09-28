남양주시, 경기도생활체육대축전 참가…시민 건강·화합 이끌어

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 26일부터 28일까지 파주시 임진각 평화누리에서 열리는 '제36회 경기도생활체육대축전'에 626명의 선수단을 파견해 생활체육 활성화와 시민 화합에 앞장섰다.

남양주시가 지난 26일부터 28일까지 파주시 임진각 평화누리에서 열리는 '제36회 경기도생활체육대축전'에 참가하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대축전은 경기도 내 31개 시·군에서 2만여 명의 선수단이 참여한 대규모 생활체육 축제로, 축구·테니스·게이트볼 등 27개 종목에서 기량을 겨뤘다.

시에서는 육상, 축구, 체조 등 22개 종목에 출전했으며, 시민들의 건강 증진과 더불어 지역 간 교류와 화합을 도모하는 계기를 마련했다. 특히 지난해 15개 종목에서 38개의 메달을 획득한 바 있으며, 그 경험을 살려 올해도 우수한 성적을 목표로 삼았다.

26일 열린 개회식에는 홍지선 부시장을 비롯한 시 관계자와 남양주시체육회 임직원, 선수단이 함께 자리해 선수들을 격려하고 시작을 함께 축하했다.

홍지선 부시장은 개회식 이후 진행된 만찬에서 "생활체육은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건강 활동이자 시민 화합의 기반"이라며 "이번 대축전을 계기로 시민들의 생활체육 참여 기회를 확대하고 지역 간 교류를 더욱 활성화하겠다"고 말했다.

시는 이번 대회를 계기로 체육을 통한 시민들의 활기찬 삶의 기반을 더욱 단단히 다져나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>