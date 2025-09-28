임미애, 민주당 경북도당 위원장 선출

“당원 주권 강화·지역 현안 해결로 승부수”

지방선거 전략 본격화

더불어민주당 경북도당이 내년 지방선거를 앞두고 새로운 사령탑을 맞았다. 임미애 국회의원(비례대표)이 28일 경북도당 위원장에 선출되며 지역 정치 지형 재편의 신호탄을 쏘아 올렸다.

경북도당 선거관리위원회는 지난 26~27일 권리당원 투표와 28일 전국대의원 투표를 진행한 뒤, 이날 안동 스탠포드호텔에서 열린 도당 대회에서 임 의원을 위원장으로 확정했다. 향후 중앙당 최고위원회의 인준을 거쳐 공식 임기가 시작된다.

◆ "풀뿌리 일꾼 확충" 다짐…지방선거 총지휘

임 위원장은 수락 연설에서 "내년 지방선거에서 한 명이라도 더 많은 풀뿌리 일꾼을 당선시키겠다"며 "이재명 대통령 정부의 성공과 함께 경북에서 승리의 토대를 반드시 만들겠다"고 강조했다.

특히 그는 ▲당원 주권 강화 ▲온·오프라인 플랫폼 구축 ▲지역위원회 활성화 ▲청년 정치인 육성 ▲체계적 교육 프로그램 운영 등을 개혁 과제로 제시했다. 단순한 선거 승리를 넘어 당원 기반 민주주의와 조직 혁신을 내걸었다는 점에서 주목된다.

◆ 지역 현안 해결, 도당 위상 강화 시험대

임 위원장은 또 "경북 의대 설립, 포항 수소 환원 제철, 구미 반도체·이차전지 산업 등 지역 숙원 현안을 풀어내겠다"며 정책 드라이브도 예고했다. 이는 지역 내 기반이 약한 민주당이 생활 밀착형 현안 해결로 지지 기반을 넓히겠다는 전략으로 풀이된다.

정치권에서는 임 위원장의 과제가 단순히 선거 지휘를 넘어 '정당으로서 민주당이 경북 지역 사회와 어떤 관계를 맺을 것인가'라는 근본적 질문과 맞닿아 있다고 평가한다.

◆ 전문가 평가 "경북 민주당 존재감 시험대"

지역 정치 전문가들은 이번 선출이 단순한 인사 이상의 의미를 지닌다고 분석한다. 한 정치학 교수는 "민주당은 그간 경북에서 약세를 면치 못했다"며 "임 위원장이 제시한 개혁 과제가 현실화할 경우 경북 민주당의 존재감이 달라질 수 있다"고 전망했다.

다만 경북 보수 텃밭의 구조적 한계, 중앙정치의 파고, 공천 과정에서의 잡음 등은 여전히 큰 변수로 꼽힌다.

"임미애 의원의 도당위원장 선출은 민주당이 경북에서 조직력과 정책 대안을 동시에 강화하겠다는 선언에 가깝다. 내년 지방선거가 단순히 의석 확보 경쟁이 아니라, 경북 민주당의 존립 기반을 재건할 분수령이 될 것이라는 점에서 임 위원장의 행보가 지역 정치권의 높은 관심을 끌고 있다."

임미애 경북도당위원장(오른쪽 세번째)이 관계자들과 손을 들어 보이고 있다. 이날 안동 스탠포드호텔에서 열린 도당 대회에서 임 의원을 위원장으로 확정했다. 향후 중앙당 최고위원회의 인준을 거쳐 공식 임기가 시작된다. 원본보기 아이콘





