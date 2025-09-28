700t 선박 두 대를 치아로 끈 이집트 레슬러…신기록 세웠다

홍해서 기록 도전 성공…인증되면 기네스 등재

“26만3000t 잠수함 끄는 게 차기 목표”

이집트 출신의 레슬러가 치아의 힘만으로 홍해에서 700t급 선박을 끄는 기네스 세계 기록 경신에 도전했다.

27일(현지시간) AP 통신에 따르면 아슈라프 마흐루스(44)는 이날 홍해 연안의 휴양 도시 후르가다 해변에서 수백명의 시민이 지켜보는 가운데 바다 위에 떠 있는 700t짜리 선박 한 척에 밧줄을 연결하고 치아로 끄는 데 성공했다. 또 1150t 규모의 선박 두 척을 함께 끄는 도전에도 성공했다.

그는 도전 직후 "신의 은총으로 내가 세계에서 가장 강한 사나이라는 것을 보여줄 수 있었다"고 말했다. 이번 장면을 영상과 사진으로 기록해 기네스 월드 레코드에 제출할 예정이라고 덧붙였다.

이집트의 레슬러 아슈라프 마흐루스가 27일(현지시간) 홍해 후르가다 해변에서 700t짜리 선박을 치아로 끌고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현재 공인 기록은 2018년에 세워진 614t 선박 끌기로, 마흐루스의 기록이 공식 인증될 경우 새로운 세계 기록으로 등재된다.

'카봉가'라는 별명으로도 알려진 마흐루스는 키 190㎝, 체중 155㎏으로, 이번 도전을 위해 혹독한 훈련과 식단을 병행해왔다. 그는 하루 세 차례, 두 시간씩 강도 높은 체력 훈련을 소화하면서 매일 최소 달걀 12개, 닭 두 마리, 생선 5㎏을 섭취하는 고단백·고철분 식단을 유지했다고 설명했다.

마흐루스는 도전에 앞서 "끌어야 할 물체와 먼저 대화를 나눈다"고 전하며 정신적 교감이 성공의 핵심이라고 강조했다. 그는 "선박에 '오늘은 너 아니면 나다'라고 말하며 대상이 내 몸의 일부처럼 움직인다고 믿는 것이 중요하다"고 말했다.

마흐루스는 지난 3월에는 치아로 279t 열차를 끌어 치아만으로 가장 무거운 열차를 견인하는 기록을 세운 바 있다. 가장 많은 차량 끌기, 가장 무거운 기관차 끌기 부문에서도 세계 기록을 보유하고 있다. 지난해에는 30초 안에 날달걀 11개를 깨 먹는 기록을 세워 화제를 모았다.

마흐루스는 26만3000t 규모 잠수함을 끄는 것을 차기 목표로 삼고 있다. 이를 위해 이집트 대통령실에 협조를 요청할 계획이라고 밝혔다.





