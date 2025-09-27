김천시의회 의장 나영민 … "미래 김천의 새로운 비전을 함께 만들어 가겠습니다"

“시민이 주인 되는 바른 의회, 함께 여는 희망 김천”

존경하는 김천시민 여러분, 그리고 출향인 여러분. 민족의 대명절 한가위를 맞아 깊은 감사와 따뜻한 인사를 드립니다.

무더위를 이겨낸 자연이 알찬 결실을 보듯, 묵묵히 제자리를 지켜온 14만 시민 여러분의 땀과 노력이 김천의 희망을 열어가고 있습니다.

최근 전통시장에서 마주한 윤기 흐르는 햇밤은, 변화무쌍한 세상 속에서도 계절은 어김없이 제 역할을 다하고 있음을 일깨워주었습니다. 이는 곧, 각자의 자리에서 최선을 다하는 시민 여러분의 모습과도 다르지 않습니다.

김천시의회는 언제나 시민이 주인 되는 의회를 지향합니다. 기본과 원칙을 지키며, 더 낮은 자세로 시민을 섬기고, 신뢰받는 바른 의회를 실천하겠습니다. 남은 임기 동안 더 치열하게 고민하고 성실히 실천하여 시민의 삶을 바꾸고, 미래 김천의 새로운 비전을 함께 만들어 가겠습니다.

풍성한 명절의 기쁨 속에도 주변에는 여전히 도움이 필요한 이웃이 있습니다. 우리가 나누는 작은 관심과 정성이 모일 때, 이번 추석은 진정으로 모두가 함께하는 명절이 될 것입니다.

"더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라."라는 옛말처럼, 이번 연휴가 시민 여러분께 따뜻한 휴식과 새로운 희망을 선물하길 바랍니다. 가족과 이웃과 더불어 넉넉한 정을 나누는 행복한 명절 보내시기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

김천시의회 의장 나영민





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



